Les 20 ans des Quartiers d’été à Oloron offrent une programmation éblouissante

A Oloron Sainte Marie se déroule en juillet et août « les Quartiers d’été ». La vingtième édition promet de belles dates autour de la musique, danse, théâtre, des visites historiques, des expos, des marchés gourmands, du sport, bandas et folklore sans oublier des chants traditionnels.

Il y en a pour tous les goûts à Oloron cet été à l’occasion des « Quartiers d’été ». De belles sorties pour des moments de fête et de gourmandises ou d’événements autour du sport, de concerts avec des têtes d’affiche. La plupart est gratuit. Le groupe californien « Groundation » est une légende du reggae dans le monde. Il est le maître incontesté d’un reggae jazzy captivant. A la fois funk, latino et rythmes africains. Du groove qui ne vous laissera pas indifférent. Rendez-vous le mardi 26 juillet à 21h au fronton municipal pour le découvrir. Et c’est gratuit. Avant ça, un marché des producteurs de pays vous donne rendez-vous mercredi 20 juillet à 18h au jardin public avec un grand repas autour du kiosque animé par Jungle Cats. Un groupe qui vous fera revivre l’ambiance des clubs de jazz de la Nouvelle Orléans.

L’autre tête d’affiche de ces Quartiers d’été est la venue du groupe « La Cafeteja Roja » en concert le vendredi 5 août à 21h au jardin public. Un clin d’œil au film « L’Auberge Espagnole » de Klapisch. Un collectif hip hop, rock festif et surtout bête de scène qui nous vient de Barcelone. Si vous préférez découvrir des rythmes africains, retenez la date du mardi 2 août à 21h au jardin public, avec le grand spectacle ensemble folklorique « Inyamibwa » du Rwanda composé de 22 danseurs et musiciens. Autre temps fort avec du théâtre jeudi 11 août à 21h place Saint Pierre. La compagnie « les Allumeurs de Réverbères » présente « Le Bal des Voleurs » de Jean Anouilh. Entre mensonges, perruques et manigances, qui triomphera ? L’amour ou l’appât du gain ? Et le Théâtre Pas Sage vous propose des spectacles de marionnettes tout l’été. Leur travail est de grande qualité. Les enfants s’en souviendront longtemps. Et pour finir 3 visites inédites ont été mises en place : souvenirs d’Oloron pour découvrir la ville autrement (souvenir du tramway d’Oloron par exemple). 2ème visite : une visite enfantine au parc pommé et la 3ème : la spéciale 20 ans est une promenade pleine de surprise (une compil de la visite Moche, visite Myth’O…). De quoi vous mettre l’eau à la bouche.