Les "24 heures du barbier à Blois", ce vendredi 26 et samedi 27 mai

Les 24 heures du barbier à Blois, l'événement est organisé par DIRTY GENTS, une association pour la promotion de la barbe et du métier de barbier. Leur objectif : mettre en lumière des barbiers et leur savoir-faire.

Une dizaine de barbiers vont s’installer à la Kutter School Academy , vendredi 26 après-midi pour réaliser des coupes de cheveux et tailles de barbes. Un jury récompensera les trois plus belles coupes de barbes et de cheveux. Les réalisations seront ensuite présentées sur scène à l'occasion d'un grand défilé.

Cette 6éme édition sera festive et destinée, aussi, au grand-public. Dès 14 heures, le vendredi, l’espace BARBER TOWN sur le parvis du château de Blois réunira de nombreux exposants et des animations.

En soirée, vous pourrez aussi vous restaurer avec de nombreux food-truck et buvettes sur place.

Vous pourrez aussi assister à de nombreux concerts avec Hank The Ripper , un passionné de Rockabilly et Nero.

Trois groupes donneront des concerts gratuits sur la grande scène en soirée, le vendredi 26 mai avec les blésois de Projet 86 pour une soirée rock-punk.

Parmi les figures incontournables du blues-rock français, MANU LANVIN & THE DEVIL BLUES viendront aussi enflammer le parvis du château de Blois. Les fans de rock 90’s pourront découvrir THE SOUND COMET , ce groupe lui aussi blésois de rock alternatif.

les 24 heures du barbier #5 Mister kutter