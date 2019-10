C'est la première édition de "déTours des sciences", sous l'impulsion de l'université de Tours, et de la Région Centre Val de Loire.

Les 8 et 9 novembre, alimentation, goût et santé seront à l'honneur à Tours

Tours, France

La première édition de ce cycle de conférences-débats tous publics sera consacrée cette année à l’alimentation, au goût, et à la santé.

Cet événement scientifique grand public se déroulera du vendredi 8 novembre au samedi 9 novembre dans la salle Thélème du site Tanneurs.

Au programme, conférences, tables rondes, et débats avec le public autour des 4 thématiques suivantes : "Les grands défis de l’alimentation", "Manger en santé", "Peurs et plaisirs alimentaires" et "Table de demain",

A noter, la présence de Jean Jouzel, Directeur de Recherche Emérite au CEA, il a fait dans cet organisme l'essentiel de sa carrière scientifique largement consacrée à la reconstitution des climats du passé à partir de l'étude des glaces de l'Antarctique et du Groenland. De 2002 à 2015 il a été vice-président du groupe de travail scientifique du GIEC (organisation co-lauréate du Prix Nobel de la Paix en 2007). Jean Jouzel proposera son intervention vendredi 8 novembre à 9h00, salle Thélème.

Pour retrouver tout le programme, et toutes les conférences de tous les intervenants de cette première édition de "déTours des sciences", rendez vous ici.