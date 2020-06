Les Angles Aventures, des sensations fortes, du numérique et une réouverture avec des gestes barrières

140 ateliers, des tyroliennes dont une grande de 215 mètres, des filets, des mousquetons, passerelles et des ponts de singes. 15 parcours dans une ambiance forestière au cœur de la nature préservée du Capcir et 6 niveaux de difficultés de débutant à expert avec la possibilité de commencer à l'âge de 2 ans. Et avant de se lancer, il y a une petite formation pratique avec un opérateur du parc.

Pour le côté numérique, un explor'game à l'aide de tablettes : la légende de San Jordi.

Nous sommes tout près du magnifique lac de Matemale.

Notre invité est le patron de cet accrobranche montagnard et Catalan : Philippe Petitqueux.

Une réouverture

Retour des activités de loisir dans le respect des mesures sanitaires et des gestes barrières.

[Philippe Petitqueux] Les aventuriers sont là, de retour et donc on met en place des gestes barrières, c'est à dire nous, on les équipe quand on met les harnais, avec le masque, et une fois qu'ils sont partis sur les parcours, ils se lavent les mains à l'entrée des parcours, à la sortie des parcours, et ils essayent d'éviter d'être les uns sur les autres, donc on les éloigne un petit peu tous ces aventuriers.

Des parcours pour plusieurs niveaux y compris pour les débutants

Pas besoin d'être un champion d'escalade pour s'amuser ici, on peut débuter et même commencer tôt, à l'âge de deux ans.

[Philippe Petitqueux] Avec ces 15 parcours on peut commencer dès le plus jeune âge, avec les petits de 2 ans qui peuvent s'initier sur 3 petits parcours adapté à leur taille, les parents sont au sol pour les aider, c'est des parcours à hauteur d'homme, comme ça, ça leur permet d'assister leurs petits bambins.

Le numérique s'invite au cœur de cette activité de nature

Parfois on pense que les activités physiques dans la nature, comme l'accrobranche, c'est incompatible avec l'univers numérique. D'accord il y a le site internet et la page Facebook pour s'informer et dialoguer en amont, quand on est à Perpignan, à la maison, mais une fois là-haut, à la montagne, le digitale s'invite aussi sous la forme d'un explor'game Catalan : la légenda de San Jordi, un jeu de piste numérique dans la foret de la Matte et autour du lac de Matemale.