Les artistes icaunais sont des punks !

100% icaunais, c'est une grande chaîne, de contact qui nous permet de nous balader dans le département, à la rencontre de celles et ceux qui le font bouger.

On démarre ce grand relais avec Ludovic Femenias, comédien et sophrologue. Membre de la troupe du Théâtre de la Soupape, il aime l'improvisation, les textes modernes, mais aussi travailler avec les plus jeunes.

En résidence au Théâtre d'Auxerre il travaille actuellement sur la mise en scène de saynètes issues d'un texte de Roland Topor et Jean-Michel Ribes, qu'il a rebaptisé "Tempête sous un crâne".

Pour le décor, il a fait appel à Jörmi, graphiste, peintre, sculpteur et bricoleur. Son truc à lui, c'est de transformer des motos en véritables œuvres d'art au look punk et rouillées dans son atelier Rust Garage de Saint-Fargeau.

Jormi adore la science fiction et ça tombe bien c'est aussi l'une des passions de Grégoire Courtois, également auteur de romans de SF.

Grégoire, vous le connaissez si vous êtes des fidèles de France Bleu Auxerre, c'est le directeur de la librairie Oblique, à Auxerre. Ils nous racontent les passions qui les rassemblent, comme le Roller Derby.

Et on termine sur la glace à Monéteau, avec Alexandre Richitelli. Cet ancien champion de patinage, qui a participé aux jeux olympiques est aujourd'hui le directeur de la patinoire Cyber Glace de Monéteau, mais il est surtout artiste, sa troupe Moins 5. Alexandre Richitelli aime mêler la danse sur glace avec les autres arts.