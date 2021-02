Les balades de France Bleu Paris Matin : dans les coulisses de l'Eglise Saint-Eustache

Lieu de culte et de culture, l'Eglise Saint-Eustache nous a ouvert ses portes le 26 février à Quentin Lhuissier et toute l'équipe de France Bleu Paris Matin.

Située dans le cœur des Halles, dans le Ier arrondissement de Paris, l'Eglise Saint-Eustache est célèbre pour ses orgues. Elle est l'une des églises les plus visitées de Paris. Découvrez pourquoi en images :

Quentin Lhuissier et son invité du matin Louis Robiche, le régisseur de l'Eglise vous la présente, de ses dimensions impressionnantes au symbole de Saint-Eustache, le cerf :

Présentation de l'Eglise Copier

Quentin Lhuissier et Louis Robiche © Radio France - Quentin Lhuissier

Les cloches sonnent

Privilège rare ce matin, Louis Robiche, le régisseur de l'Eglise Saint-Eustache, a activé, pour France Bleu Paris, les cloches ! Un cadeau émouvant qui n'est pas au goût de tout le monde. Si l'on a l'habitude d'entendre parler de ces histoires de nuisances sonores en campagne, le régisseur y a été confronté lui aussi, en plein cœur de Paris : "de temps en temps, on a des demandes de personnes qui veulent acheter un appartement dans le quartier. Ils se demandent si les cloches sonnent la nuit". Et Louis Robiche de rajouter : "heureusement, le son des cloches est devenu un bien immatériel protégé par l'UNESCO".

Les cloches de Saint Eustache Copier

Prochaine étape : le toit de l'Eglise Saint-Eustache. Forcément, ça se mérite : 280 marches à monter. A la clé : "un panorama exceptionnel que peu de gens peuvent voir" ! Notre récompense à nous, c'est entendre Quentin Lhuissier galérer :

Quentin et Louis Robiche dans les escaliers de Saint-Eustache Copier

Sur le toit de l'Eglise Saint-Eustache

La Tour Eiffel depuis l'Eglise Saint-Eustache © Radio France - Quentin Lhuissier

Une vue impressionnante, à couper le souffle même : "la magnifique capitale qu'est Paris, les toits incroyables en zinc, tous ses monuments qui nous entourent puisque Saint-Eustache a la chance d'être au centre de Paris".

Le Sacré-Cœur © Radio France - Quentin Lhuissier

Ses points communs avec Notre-Dame, dont on devine les travaux sur les photos, la construction de l'Eglise, son style... Louis Robiche et Quentin Lhuissier terminent leur balade de l'une des églises les plus visitées de Paris avec une invitation à la découverte pour ce weekend :

Quentin Lhuissier et Louis Robiche sur le toit de Saint-Eustache Copier

Louis Robiche est également revenu sur les concerts de musique profane que l'Eglise accueille régulièrement dans les Circuits Courts de France Bleu Paris !

