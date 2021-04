L'association Les Binettes Agiles organise l'édition 2021 des Floralies de Cadenet : marché aux fleurs, plantes et poteries, animations et exposition dans le centre du village dimanche 9 mai de 10h à 18h

Association du jardin partagé de Cadenet qui a pour objet de favoriser le partage, la solidarité, les échanges et l’apprentissage à travers l’activité de jardinage.

Cette année, l'association propose un événement autour des fleurs et du jardin, avec les Floralies de Cadenet. Au programme, un marché aux fleurs, des plantes et porteries, des animations et exposition, le tout dans le centre du village de Cadenet, le dimanche 9 mais de 10h à 18h.

Les activités :

- Troc aux plantes toute la journée (troc de graines et plantes entre jardiniers amateurs). Atelier plantation pour créer un potager urbain à 14h30 et installation de nichoirs pour les oiseaux dans les arbres à 17h Visite guidée du jardin partagé à 16h au départ du stand (10 min de marche environ). Nombre de places limité, réservation conseillée

- Exposition proposée par le Parc Naturel Régional du Luberon

- Conception florale à base de fleurs et plantes comestibles. Atelier ouvert pour tous les âges

et bien d'autres encore ! Pour retrouver l'intégralité du programme, c'est par ici !