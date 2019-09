Les châteaux dans les arbres à Nojals et Clotte

Nojals-et-Clotte, France

Les châteaux dans les arbres du domaine de Puybéton sont l'un des 10 sites nominés aux Trophées du Tourisme et de l'Innovation 2019 par l'équipe de France Bleu Périgord. C'est à vous de voter jusqu'au 13 octobre et d'élire votre site touristique préféré de Dordogne.

Les châteaux dans les arbres

A Nojals et Clotte, le domaine de Puybéton fut jadis une place féodale forte sur laquelle était construit un château. Aujourd'hui, Châteaux dans les arbres sont des chambres d'hôtes insolites situé sur ce domaine qui vous accueille au cœur du Pays des bastides dans le Périgord Pourpre entre les vignobles du Bergeracois et Sarlat, lové dans un parc de 11ha. Vous rêvez de vous ressourcer ? Vous vous relaxerez le temps d’une nuit, un week-end en couple, en famille ou entre amis, dans ces cabanes de luxe tout confort avec spa ou bain nordique. Chacune de ces cabanes vous fera voyager dans un décor empreint d’exotisme, unique et raffiné. En toute saison vous apprécierez de vous détendre dans les vapeurs d’un spa ou d'un bain nordique chauffé pour vivre en parfaite harmonie avec la nature. Le mot d'ordre est convivialité et discrétion.

Rémy Bécherel des Châteaux dans les arbres à Nojals et Clotte Copier

Les arrivées ont lieu entre 17h et 19h. Vous pouvez profiter de la cabane jusqu’à 11h le lendemain.

Châteaux dans les arbres au Domaine de Puybeton à Nojals-et-Clotte 06 30 64 26 00 contact@chateaux-dans-les-arbres.com