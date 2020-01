LES COUPS DE CŒUR DE FRANCE BLEU LA ROCHELLE POUR VOS SORTIES DU WEEKEND

Bonjour ! Dès ce vendredi 17 et tous le weekend, c'est la NUIT DE LA LECTURE ! sous le signe du partage trouvez en Charente comme en Charente Maritime un rendez vous près de chez vous ! Plus quelques autres idées de sorties pour cette fin de semaine !

Pour cette nouvelle édition NUIT DE LA LECTURE les médiathèques, librairies, musées, tous sont prêts pour vous accueillir, pour tout les goûts, pour les plus jeunes (je vous conseille kidiklik le site conçu pour les petits) comme pour les grands et c'est gratuit !

En Charente,

CITÉ DE LA BD à Angoulême 121 rue de Bordeaux E-mail contact@citebd.org Téléphone 0545386565 à partir de 21h tisane BD : présentation commentée de la sélection de la prochaine édition du Festival International de la Bande Dessinée autour de boissons chaudes et gourmandises. Venez présenter votre album préféré ! Les paris sur les fauves sont ouverts !

Médiathèque Lucien Deschamps 45 rue des bouvreuils 16430 Champniers, E-mail mediatheque@champniers.fr Téléphone 0545694824

Dans le cadre de notre saison culturelle tournée vers la Nature, l'écologie, notre atelier consistera à fabriquer un nichoir, écouter des lectures sur ces thèmes.

12 places disponibles pour les enfants de 8 à 12 ans

Médiathèque la Rochefoucauld Spectacle humoristique "Les dangers de la lecture"Le Samedi 18 Janvier 2020 de 19h30 à 20h30 Médiathèque 39 rue des Halles 16110 La Rochefoucauld,

Cie Caus'toujours - Titus Lire ou ne pas lire… telle est la question ?

Enfin une prise de parole qui a le courage de dénoncer les méfaits de la lecture ! Théâtre Les Carmes

En Charente Maritime,

Médiathèque de Saintes organise à Foncouvert samedi 18 janvier à partir de 18h30 estampillée « Nuit fantastique ».Cette nuit particulière fera s’échapper les personnes de la littérature fantastique dans une grande enquête policière et forcément fantastique. Qui ou quoi a disparu ? Le mystère qui plane sur la médiathèque et qui fait peur devra être résolu. Deux séances sont organisées pour les détectives en herbe la première à 18h30, la seconde à 20h30.

Médiathèque de Saint-Denis d'OIéron 25 rue la Libération 17650 Saint-Denis Goûter conté samedi 18 Janvier 2020 de 17h00 à 18h00 Dans une ambiance feutrée et musicale, venez regarder et écouter les histoires projetées sur les murs.

Expérience encore plus confortable avec votre oreiller !

Bibliothèque de Le Thou 5 place des Ecoles 17290 Le Thou Téléphone 05 46 35 90 73 E-mail biblio.thoulire@gmail.com

Virus Farenheit - Escape Game Samedi 18 Janvier 2020 de 17h00 à 22h00 dès 15 ans

La bibliothèque est en danger, un virus menace les livres. Venez chercher un code permettant de sauver la dernière bibliothèque.

Le jeu se déroule par équipe de 5 maximum, et sur inscription.

Médiathèque de la Pléiade2 rue de la République 17740 Sainte-Marie-de-Ré

Médiathèque de Puilboreau Rue Saint-Vincent 17138 Puilboreau, Installation plastique et sonore Alice au pays des merveillesLe samedi 18 Janvier 2020 de 16h30 à 22h00 , par Brieuc Bestel, artiste musicien et Marina Ruiz, plasticienne.

Venez visiter le salon d'Alice... Une invitation à explorer et à interagir avec les dessins, les objets de l'installation dans une ambiance sonore originale. Pour toute la famille Médiathèque de Puilboreau Rue Saint-Vincent 17138 Puilboreau,

Médiathèque de Laleu-La Pallice Performance: Les fraises sauvages (Médiathèque de Laleu-La Pallice)

« Performance de lecture dansée. »

Médiathèque Michel-Crépeau 1 avenue Michel-Crépeau 17000 La Rochelle SANG POUR SANG VAMPIRES et Conférence : "Rock gothique" par Gilles Rettel vendredi 17 janvier 18h30

Musée Maritime de La Rochelle Atelier fabrication d'un livre pop-upLe Samedi 18 Janvier 2020 de 18h00 à 19h30Salle pédagogique du Musée Découverte de l’art du pop-up avec les auteurs de livres animés, Anouck Boisrobert et Louis Rigaud. Ateliers enfants pour réaliser une carte Pop Up aux formes colorées en s’inspirant des albums Dans la forêt du paresseux et Océano (Éditions Helium) Téléphone06 48 73 21 82 E-mail l leserpentdetoiles@gmail.com

La Fabuleuse Cantine Place Bernard Moitessier 17000 La Rochelle, Scène ouverte SLAM et restitution d'ateliers Le Samedi 18 Janvier 2020 de 20h - 22h : scène ouverte SLAM et restitution des ateliers conduits par Audrey Ribes avec l’association SLAM & Merveilles, Vhan Olsen Dombo - rappeur, poète, slameur, comédien-metteur en scène et performeur congolais - et les participants aux ateliers.

En partenariat avec la Maison des Écritures, Le Foyer des jeunes travailleurs de Mireuil, le Centre Social et Culturel Christiane Faure, Le Carré Amelot et le Centre Intermondes.

De nombreuse Librairies font venir des auteurs, conteurs et autres réjouissances, (info sur le lien librairie)

Ceci n'est qu'une vue exhaustive des événements des 2 Charentes je vous propose de consulter le site du programme !

Pour les amateurs de Jazz, un concert à ne pas louper Olivier Ker Ourio quintet le vendredi 17 janvier au JazzClub du Thou Renseignements, réservations : bc.doublet@orange.fr 05 46 35 54 61

