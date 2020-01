Les coups de cœur de votre fin de semaine avec France Bleu La Rochelle

EN CHARENTE

Faites la transition ! L'avant scène de Cognac et Vélumination, vous invitent à explorer depuis la « culture », à agir sur des causes qui agitent le monde, invitent à explorer un monde inconnu : le nôtre*. Ce monde est celui du vivant, peuplé par des humains et des non-humains.

Vélo d'Vie participe au festival Faites la transition organisé par l'Avant Scène et vous propose une vélumination ! Déambulation lumineuse à vélo qui partira du parvis de la Salamandre pour rejoindre le théâtre de l'Avant Scène. Venez avec vos bicyclettes illuminées pour briller dans la nuit cognaçaise !

http://www.avantscene.com/festivals/faites-la-transition-2-festival-avant-scene-cognac/ pour le programme complet

La médiathèque ALPHA d'Angoulême vous propose des ateliers multimédia, réservation au 05 45 94 56 00 :

Atelier multimédia : Savoir repérer les Fake News et autres mauvaises informations sur Internet Vendredi 24 Janvier - 16h - InitiationAtelier multimédia : Venez créer ou retoucher vos CV Samedi 25 Janvier - 14h - Création

GRATIFERIA C'est la fête de la gratuité, de la convivialité, et de l'anti-gaspillage ! salle de plaisance de BARBEZIEUX 06 41 09 14 15 ce dimanche 26 janvier Donnez prenez tout est gratuit ! de 10 à 17 heures réparation, couture, petit Electroménager vélo, vêtements en partenariat avec "Repair Café" d'Angoulême

EN CHARENTE MARITIME

Pour les 20 ans du festival, le Carré Amelot et l’association Shiosaï ont décidé de vous proposer une véritable pochette-surprise. Du suspens, du mélodrame, du rire et même de l’épouvante !

Un film polar du maître Kurosawa, une méditation pastorale sur le deuil, une comédie musicale et aquatique et, enfin, l’étonnant film-phénomène du récent box-office japonais. du 22 au 25 janvier 2020 Des ateliers gratuits sont proposés samedi 25 janvier de 14h30 à 16 heures 40. Un Spectacle Balade en kimono de Stéphane Ferrandez par la Compagnie Balabolka est joué à 17h30 (5 euros sur réservation au 05 46 51 14 70) Manga pour les adolescents et adultes et Ikebana à partir de 16 ans (réservation au 05 46 51 14 40). toutes les infos sur le https://www.carre-amelot.net/cinema-japonais/

Le théâtre de La Coupe d'Or propose des spectacles en audio description, cela consiste à transmettre, pendant la représentation, aux personnes aveugles ou malvoyantes, des informations sur le spectacle. Ces informations sont relayées par un casque audio et un régisseur informe en direct de tout ce qu’il peut se passer sur scène.

Samedi 25 janvier à 17 h Dans ma maison de papier, j’ai des poèmes sur le feu de Philippe Dorin, mise en scène de Julien Duval : Une petite fille construit sa maison imaginaire. Le soir tombe, la petite fille est devenue une vieille dame... Ce petit bijou de poésie sur le temps et la vie qui passe est mis en scène dans un décor écrin avec deux comédiennes que plus de 70 ans séparent. A partir de 8 ans. 05 46 82 15 18

Le Salon du Vintage créé il y à 12 ans débarque à La Rochelle pour sa première édition les 25 et 26 janvier 2020 à l'Espace Encan.

Venez chiner et "shopper" le meilleur du vintage national et international 👜 En exclusivité une exposition inédite : « Hommage à Karl Lagerfeld ».