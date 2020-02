Les coups de cœur de votre fin de semaine avec France Bleu La Rochelle

Nuit du Livre Harry Potter © Radio France

Fans d'Harry Potter c'est votre weekend ☺ LA NUIT DES LIVRES HARRY POTTER Un grand tournoi festif autour de l’univers magique du jeune sorcier qui se déroulera le 6, 7 ou 8 février dans de nombreux lieux de Charente et Charente Maritime !

→A St Martin de Ré à la Librairie Grand Largue samedi de 10h30 à 19 heures avec des Escape Game des Sorciers, grand quiz nuit Mostradamus 4 Rue de Sully, 17410 Saint-Martin-de-Ré +33 5 46 09 21 35

→ A Angoulême à la Librairie cosmopolite le samedi 8 grand tournoi, animations, jeux, lecture. Galerie du champ de mars 05 45 92 16 58 www.librairiecosmopolite.com

→Les "Espace Culturel E.Leclerc" - de Lagord prés de La Rochelle, 05 46 34 93 39 - de Royan quai 17 Zone Royan 2 05 46 05 11 89

et - Rivières/La Rochefoucauld Route de Limoges 05 45 63 06 82 qui organisent divers ateliers : potion, baguettes magiques, mais aussi des quiz ainsi que des concours du meilleur déguisement !

EN CHARENTE

Un rendez vous à ne pas manquer si vous êtes amateur de musique classique le concert du Trio Atanassov Dimanche 9 Février 2020 ​Dimanche 9 février à 17 heures dans un lieu magnifique le Domaine Musical de Pétignac à Jurignac

Trio Atanassov piano, violon, violoncelle interprètent Debussy Ravel Schubert, trio Op.99

Réservation: arlettelaporte.piano@gmail.com Site: lamateurdepiano.jimdo.com

Mémoire Fruitière de Charente © Radio France

Attention amis jardiniers ! Samedi et dimanche, de 9h-12h - 14h-17h. Une Journées de greffage Séances pour sauvegarder le patrimoine génétique fruitier régional, organisées par l'association Mémoire Fruitière Des Charentes. Plus de 200 variétés de greffons d'arbres fruitiers anciens seront à disposition. Salle des Alambics Logis de Plaisance à Barbezieux Saint Hilaire

LES TALENTS BRIAUDS © Radio France

Venez rencontrer les TALENTS BRIAUDS ces artistes et artisans de Brie, tous créateurs, ont du talent qu'ils vont faire découvrir et partager avec le public les 8 et 9 février prochains à la salle des fêtes de Brie de 10h à 18h. Dans des disciplines variées : peinture, sculpture, maroquinerie, écriture, réalisation d’objets en bois, travaux d’aiguilles, photographie et autres créations artistiques.

Des démonstrations auront lieu sur les stands tout au long du week-end ainsi que des ateliers pour les enfants sur les deux jours.

ENTRÉE LIBRE

Contact : nathalie.dulais@gmail.com 06 03 89 13 98

EN CHARENTE MARITIME

Si vous aimez le blues, il y a une date à ne pas manquer pour vibrer avec Jakez & the Jacks , invités de la 6ème nuit du Blues ce samedi 08 février 21 heures à la Salle des Fêtes de Saint-Genis-de-Saintonge (17240) Renseignements & réservations au 06 03 10 41 44

Si vous êtes plus Iles sous le vent, direction Le Palace de Surgères, qui accueille la jeune Capverdienne LUCIBELA ce vendredi 7 février à 20h30

pollution marine © Radio France

Et pourquoi ne pas prendre l'air, tout en étant utile à notre nature ! Nettoyage de la plage de Godechaud à AYTRE

Rendez vous à 10 heures, petits et grands munis de vos gants afin de ramasser le maximum de déchets avant les grandes marées du weekend pour que moins de déchets ne retournent à l'océan ; pour plus d'info centreville.aytre@gmail.com