Les coups de cœur de votre fin de semaine avec France Bleu La Rochelle

Mimosa © Radio France

Qui sera la miss Mimosa de cette 61 ème édition de la grande fête du mimosa de Saint-Trojan-les-Bains, programme des animations du 14 au 16 février, le célèbre corso fleuri sera dimanche à partir de 14 heures !

Evénement incontournable de cette mi février, ou ces petites fleurs odorantes sont a l'apogée de leur floraison !

Bord de mer © Radio France - Sylvie E.

Changement d'île pour une sortie nature sur l'estran rétais où vous découvrirez, avec l'aide de Saphia, sa beauté, la vie animale et végétale, les écluses à poissons, alors on enfile les bottes et on prend contact avec l'Estran Animé pour réserver ! 06 10 40 02 50

EN CHARENTE

Mémoire Fruitière de Charente © Radio France

Attention amis jardiniers ! Samedi et dimanche, de 9h-12h - 14h-17h. au logis de LUNESSE à Angoulême Une Journées de greffage Séances pour sauvegarder le patrimoine génétique fruitier régional, organisées par l'association Mémoire Fruitière Des Charentes. Plus de 200 variétés de greffons d'arbres fruitiers anciens seront à disposition.

Evénement à ne pas rater ! Le concert du "Christian Paboeuf Quartet au "Studio Juillaguet" - lieu-dit "La Rivière 16320 Juillaguet le samedi 15 février à 19h !

EN CHARENTE MARITIME

SLAMENKO à Puilboreau © Radio France

Vous connaissez le Slam.. vous voyez ce qu'est le Flamenco.. alors venez faire connaissance avec le SLAMENKO ! Un frère, une sœur évoquent la mémoire de leur grand-mère, mêlant poésie, slam, chants et danse flamenca. ce samedi 15 février à 20 heures, salle Baillac à Puilboreau et après le spectacle Scène ouverte et auberge espagnole, apportez vos instruments un plat et une boisson à partager !

Salon du disque de Saintes © Radio France - DCRMUSIC

Salon du Disque de Saintes au Hall Mendès France de Saintes ce dimanche 16 février avec une programmation de ouf !!

3 groupes Saintais : Debbie 68: Groupe de rock Français //Karmapolis : Rock Alternatif //Octopus King.: Kraken' Roll

Mr Francis Zégut Animateur radio de Rock est à l'honneur en stand vente dédicaces ! vendredi soir : concert avec le groupe The Soundroots à La Cave à bière La Graine d'Orge

La cave à bière La Graine d'Orge pour organiser un concert avec le groupe The Soundroots le 14 février à 19h30.

conférence échange avec Mr Schotte responsable du musée du rock à La Rochelle le 15 février à 18h avec Le quai du blues suivi d'un concert blues.

Et pour les mordus de musiques actuelles plus metal, Le bar concert Le 33 Tours pour organiser un concert de 3 groupes Citadelle, Stonewitch et Overstrange Mood le 15 février 2020 à 20h.

Fest Noz de Dompierre sur mer © Radio France - Kevrenn La Rochelle

Et pourquoi ne pas prendre un bol d'air breton ☺ Festnoz à Dompierre/mer !

L'association Kevrenn La rochelle organise la deuxième édition de son bal breton. festnoz "fête de la nuit "en breton le 15 février à partir de 21h au foyer Ferdinand Rieux de Dompierre/mer

Une initiation à la danse sera proposée de 20h00 à 21h00 par les membres de la Kevrenn puis quatre formations musicales alterneront leurs prestations pour faire danser les amoureux de la Bretagne.

1 TOIT 100 FRONTIÈRES © Radio France

Comment passer une bonne soirée tout en faisant une bonne action ?

Se rendre ce samedi 15 février à 18 heures à La Ronde salle des fêtes, où une soirée festive et solidaire vous y attend, avec des CAILLOUX DANS LE CIEL -Récit de Brigitte Agulhon, LA CHORALE DE PETER et Samuel NUMAN TRIO musique créole, ainsi vous aiderez les associations tel que 1 toit 100 Frontières, qui accompagne les exilés dans leurs droits à vivre dignement.