Les coups de cœur de votre fin de semaine avec France Bleu La Rochelle

EN CHARENTE

Journées des Moulins Vivants 2020 © Radio France

Les propriétaires des moulins situés sur le Bandiat, la Tardoire, l’Argence et la Colle vous accueillent lors de ces 2 journées des MOULINS VIVANTS les 22 et 23 février 2020 : Moulin de Churet à Anais visites et ventes de produits, Moulin de Trotte-Renard à Bunsac visites et cuisson de pain et de fouées, Moulin de La Pierre à Villehonneur visites et expositions-ventes au profit de l'association Fleur d'Isa, Moulin de La Bregère à Cussac, visites et dégustations, Moulin de Menet à Montbron visites, Moulin de Picard à Chazelles visites et vente ; Moulin de Chazelles Brasserie La Rainette visite et vente de bières possibilité de pique-niquer sur place , et enfin le Moulin de Vouthon, visite, et où se tiendra un marché des producteurs locaux et un repas des moulins (au menu : délices de canard, parmentier de canard, assiette de fromages et gâteau du moulin – 16€/personne).pour tout renseignement contactez l’Office de Tourisme de La Rochefoucault au 05 45 63 07 45 ou sur le site pour télécharger le dépliant où vous trouverez tous les contacts.

Repas Dansant Latino Angoulème © Radio France

Venez passer une soirée caliente proposée par 3 associations : .Assos des Espagnols de Charente, Asso portugaise Saudade à la Clef et l’Asso Sud Américaine Pueblo y Paz organisent un repas dansant Latino avec, pour la première fois dans la région, l’orchestre New Orchestra Sol et MI O. Menu avec le plat d’entrée portugais, Paëlla le plat chaud espagnol et dessert sud-Américain. Apéritif et café péruvien. LE SAMEDI 22 FÉVRIER À LA SALLE DE LUNESSE ANGOULÊME à partir de 19 heures 30. Représentations de danse de chaque pays : Salsa, As Estrelas et Sévillanes Repas à 20 et 22 euros; Enfants : 10 euros. Entrée bal vers 21 heures 30 à 5 euros. APFEEF Gregorio Làzaro Tel : 06 16 50 01 44

Si vous souhaitez faire l’expérience d'une soirée interactive de mentalisme et d’hypnose, Jay Kynesios dans Perception passe par La "BD Comédie » Angoulême, au Gond Pontouvre Jeudi 20 à 21h , Vendredi 21 et samedi 22 février à 21h15 . Venez découvrir sans plus attendre ce One man show surprenant !

EN CHARENTE MARITIME

Echappée Nature, à la découverte des étangs des Bénissons © Radio France - Environat

Au mois de février, c’est l’époque de la reproduction de amphibiens aux abords des étangs, ce dimanche 23 février « Échappée Nature » en partenariat avec le Conseil Départemental de Charente Maritime, vous propose de découvrir en famille le site naturel des étangs des Bénissons près de Jonzac. Renseignements et réservations par mail ou téléphone au 06 98 99 37 79.

Cie d'Après la Pluie de Love Letters © Radio France

Le Café Théâtre LA VOILERIE de Bourcefranc le Chapus, vous invite à la représentation de LOVE LETTERS :

Une pièce de A.R Gurney Traduction et adaptation Alexia Perimony Avec Catherine Raffaeli et Gérald Chatelain Mise en scène Gérald Chatelain DU 21 FEVRIER AU 1er MARS Les vendredis et samedis à 20h30 réservation obligatoire !

Ciné Jarrie © Radio France

Une soirée conviviale à La Jarrie, ce samedi 22 février à 18 heures "ciné-Jarrie" Vidéo-projection « La Jarrie en cartes postales » une balade présentée en vidéo-projection présentée par Thierry Bouyer, historien local, après un petit Pot d'entracte avec buffet participatif, 20h30 Projection du film fiction « Polar’OÏd » réalisé par l’équipe du film Jarrien. film policier d’1h30, 100% jarrien, tourné à La Jarrie par des Jarriens avec des Jarriens, dont l’histoire se passe en 1962 et en 2016 !

dimanche 23 février à 17 heures projection de : « L’empereur de Paris » (France, 2018) Un film de Jean-François Richet

Sortez ! bougez ! c'est bon pour la santé ☺