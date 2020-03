Les coups de cœur de votre fin de semaine avec France Bleu La Rochelle

EN CHARENTE MARITIME

La Pigaille Marennes

Samedi 7 Mars à 21h Les nouveaux dossiers Rock-musette Sur scène, entre rock, chanson réaliste et musette, c'est l'énergie et le sourire du groupe “ les nouveaux dossiers “qui sautent aux yeux et aux oreilles. Ces multi-instrumentistes, partagent leur musique dans une ambiance festive avec un répertoire de compositions pêchues et poétiques.

De plus, profitez de votre passage pour découvrir l exposition de FANOU "cuvée spéciale " Elle se compose de 15 tableaux, collages peints et repris en photos . Bar Associatif Culturel --- LA BIGAILLE 1, rue Fradin - MARENNES - 17320

Haute Saintonge propre

Samedi 7, c'est la journée éco-citoyenne de printemps en Haute-Saintonge. Dans de nombreuses communes, des rendez-vous sont fixés pour des départs de balades, chacun est muni de gants et sacs pour ramasser tous les déchets qui seront rencontrés sur les parcours. Il n'est pas nécessaire d'être des randonneurs avérés, et n'hésitez pas à emmener et faire participer les enfants http://tourisme.haute-saintonge.org/accueil-tourisme/77-tourisme/1290-haute-saintonge-propre

les Ressourceries - association MALILA

Lorsque l'on vous parle de réalisation de confitures grâce à la ramasse de Remplir les Ventres et pas les Poubelles, de fabrication d’éponges en sisal (tricot) ou de présentation de valise pédagogique sur la réduction des déchets en cuisine, ainsi que de vente de conserves, vous pensez les Ressourceries !

Cet Evènement RESSOURCERIES #5 organisé par l'association MILILA, dédié à la transformation et au recyclage, avec de nombreux créateurs et acteurs de la transition qui exposent et vendent, est a retrouver ce samedi 7 mars de 9 à 20 heures, Maison de Quartier de Port-Neuf place Ile de France

LES PAS SAGES A L'ACTE - LES PAS SAGES A L'ACTE

« Les Pas sages à l’acte » la troupe de théâtre de St Xandre vous présente Assassins Assassines/nt à Saint Xandre le vendredi 6 et samedi 7 mars à 20h30 et le dimanche 8 mars à 14h30. salle de l’Agora. Une pièce drôle et grinçante, qui s’intéresse aussi aux rapports entre homme et femme et à la difficulté de se supporter dans une communauté.

Pour les amateurs de bière ou de vin bio, 2 lieux a visiter ce weekend (a consommer avec modération ! )

salon du vin Bio et La Rochelle bière Festival

Durant trois jours, La Rochelle Bière Festival sera l’occasion pour les professionnels et amateurs, curieux et grands fanas de bière artisanale de découvrir + de 40 brasseries dans un même lieu, afin d’échanger et de déguster en direct avec les brasseurs, dans une ambiance conviviale et festive ! Parc des Expositions de La Rochelle Organisé par La Rochelle Bière Festival et la Brasserie Maison Bastard, à l’origine de événement.

Salon Du Vin BIO De La Rochelle du 6 au 8 MARS espace Michel Crépeau route de Lauzieres à NIEUL SUR MER Organisé par le Club Rotary de La Rochelle au profit de ses actons solidaires et sociales

EN CHARENTE

La Cité de la bande dessinée d'Angoulême Witko l'auteur de la BD El Chipo - (ActuaLitté, CC BY SA 2.0) photo cité BD angoulème

Soirée Saucisse et Ciné, avouez que cela interpelle ! le concepts une soirée avec Witko l'auteur de la BD El Chipo qui choisi le film que vous allez voir à 16h15 et 20h30 au cinéma de la Cité, entre les deux de 18 à 20h30 à la bibliothèque de la cité vous pourrez le rencontrer en dégustant des hot-dog classiques ou végétariens !

Cette soirée de vendredi 6 mars, vous est proposée dans le cadre de la bulle des lecteurs.

Musicales Gond Pontouvre

Ouverture des MUSICALES à Gond Pontouvre le samedi 7 mars à 20h30, les Crogs Talent de l'Ouest de France Bleu la Rochelle ! Rythme dynamisme et bonne humeur assurés

Dimanche 8 mars à 17h, compositions originales et métissées de Djao. enthousiasme et énergie débordante !

Les Fils Canouche avec leur jazz manouche vendredi 13 mars à 20h30.

samedi 14 mars à 20h30, nous accueillerons Jive Me.

27° édition des « MUSICALES » à la salle des fêtes. Ce festival est gratuit, profitez-en !

promenade le long de la Charente © Radio France

Pour les courageux qui bravent les intempéries quelques RANDONNES dimanche 8 mars

A partir de 8h30 rendez-vous à CELLEFROIN sorties de 5, 10 et 15 kms proposées par Ass. Passerelle 3 euros

A 14h départ du stade de foot de CELLETTES pour 6, 12 kms

Randonnée pédestre avec l'association Chemins A BUNZAC rendez-vous place de la mairie pour une sortie entre Bandiat et Tardoire, 10, 3 km facile

A ETAGNAC Randonnée et balade Fête Vie associative L'association S. E. N. T. I. E. R. rendez-vous salle des fêtes : Cognac la forêt : 10km

Sortez ! bougez ! c'est bon pour la santé ☺