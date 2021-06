Les Créacteurs en Puisaye tiennent "l'Epicerie des Créacteurs" à St Sauveur-en-Puisaye

14 artistes et artisans d'art sont les membres actifs des Créacteurs en Puisaye, à St Sauveur, avec une boutique "l'Epicerie" dans laquelle on trouve leurs productions (céramique, photo, fer forgé, textile etc), et une galerie qui propose des expositions temporaires. Alexandra Peroux nous explique le fonctionnement du lieu et de l'association.

Nathalie Perier expose jusqu'au 11 juillet à la galerie des Créacteurs en puisaye - Créacteurs en Puisaye

Nathalie Périer expose sur les murs de la galerie, rue de la Roche à St Sauveur-en-Puisaye

Philippe Simonnet expose dans la galerie des Créacteurs aux côté de Nathalie Périer jusqu'au 11 juillet - Philippe Simonnet

Philippe Simonnetpratique une sculpture qu'il définit comme une "archéologie punk".

Le Maquis de Vareilles : brocante, café, épicerie, concerts, expositions, librairie... - Maquis de Vareilles

Christine du Maquis de Vareilles nous explique tout ce qui se passe dans ce lieu atypique entre Payes d'Othe et Sénonais.