Les crèches à l'honneur à l'église Saint-Alpin de Châlons

Châlons-en-Champagne, France

Dans l'église Saint Alpin de Châlons-en-Champagne, il règne comme un petit air de 24 Décembre avant l'heure. Près de 200 crèches sont exposées au grand public jusqu'au 31 décembre. La collection appartient à Sabine et Bruno Bourg Broc, un couple de passionnés. La passion est née d'un voyage au Canada, à Montréal : « Nous avons été visité l'oratoire Saint Joseph, nous avons visité l'exposition où il y avait 300 crèches et puisqu'on en avait une dizaine à la maison, on s'est dit pourquoi pas ! » raconte Sabine Bourg Broc, membre de l'association des Noël chalonnais.

La visite est gratuite et des visiteurs de la France entière viennent admirer les petits santons : « Nous venons de Maubeuge et nous faisons visiter ces crèches à nos petits enfants car Noël ce n'est pas simplement les cadeaux, ce sont aussi les crèches et petit Jésus » explique Ghislaine, qui est venu avec son mari et ses deux petits enfants. « Hier, on a même des mexicains qui sont venus » se réjouit Sabine Bourg Broc.

La collection compte 1900 pièces, 100 pays y sont représentés. Cette année, le thème est l'ange après l'étoile l'an dernier : un petit ange orne chaque crèche. La collection attire chaque année entre 15 000 et 20 000 visiteurs.