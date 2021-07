Dédié à la littérature et plus largement à la culture en Balagne, le festival Les Culturelles d'aostu invite la population locale et les visiteurs à côtoyer des auteurs, autour d'activités culturelles, mais aussi à découvrir les traditions et la richesse du patrimoine local en investissant des lieux chargés d'histoire et des cœurs de villages.

L'évènement, qui a pour thème de cette première édition le voyage, amènera les auteurs et le public à Calvi, Calenzana, Montemaggiore, Cassano, et Lunghignanu.

Au programme : conférences et échanges, concours de lecture, animations et ateliers pour enfants, ateliers d'écriture, randonnée photo, balade patrimoniale, séances de dédicaces avec les auteurs, projection de film en avant-première, marché d'artisans, remise de prix, actualité littéraire, mini salon du livre et moments festifs.

De nombreux auteurs de renom ont répondu présent à l'invitation de l'association Musanostra : Salomé Baudino, Olivier Bianconi, Ariane Chemin, Violaine Costa, Mélanie Davoust, François-Henri Désérable, David Foenkinos, Simonetta Greggio, Valérie Perrin, Michel Vergé-Franceschi et bien d'autres.