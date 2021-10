Dans les bonus des escapades nous irons à La Chapelle-aux-Saints pour la préhistoire avec Roselyne Mons du Musée de l'Homme de Néandertal, à Meyssac avec Yvette amoureuse de son village, à Laguenne pour de la laine mohair et pour finir, à Razés, visiter une miellerie existante depuis 1960.

Les escapades de la matinale de France Bleu Limousin à Curemonte, Meyssac, Laguenne et Razés

Lundi 4 octobre, Véronique nous a proposé de découvrir "Lou Pé Dé Gril" à Curemonte, une boutique et une exploitation familiale tenues aujourd'hui par François Guionie. Cette boutique propose le produit phare de l'exploitation : la liqueur de pissenlit. François et sa compagne Marie proposent également des confitures aux noms farfelus comme "ramène te fraise", "merci" ou, un plus grivois, "pète-slip", une confiture à base de gingembre.

Les différents produits de Lou Pé Dé Gril à Curemonte : liqueur et confitures © Radio France - Véronique Henry

A moins de 5 kilomètres, à la Chapelle-aux-Saints, se trouve le Musée de L'Homme de Néandertal. Véronique est allée à la rencontre de Roselyne Mons, la responsable du musée.

Roselyne Mons, responsable du Musée de l'Homme de Néandertal à La Chapelle aux Saints Copier

Mardi 5 octobre, direction Meyssac à la rencontre de Nathalie Delpy de l'association des amis de Meyssac. Nathalie a présenté toutes les actions de son association et nous a raconté que tous les habitants (ou presque) de Meyssac participaient à l'élaboration des décors pour le grand marché de Noël qui attire tous les ans un grands nombre de visiteurs.

Le marché de Noël de Meyssac - CC- AMM

Au cours de la visite de ce village de grès rouge, non loin de Collonges, Véronique a fait la connaissance d'Yvette, habitante heureuse et dynamique.

Yvette, habitante de Meyssac et Nathalie Delpy de l'association des Amis de Meyssac Copier

Mercredi 6 octobre c'est Maxence Fleygnac qui a accueilli Véronique à 7h sur les hauteurs de Laguenne, à la périphérie de Tulle. Maxence élève des chèvres angora pour une laine mohair certifiée "bien être animal, production locale, transparence et savoir-faire". Bienvenue à "Mohair du coteau" !

La laine mohair vendue à "Mohair du coteau" à Laguenne © Radio France - Véronique Henry

Maxence Fleygnac, Mohair du Coteau à Laguenne Copier

Jeudi 7 octobre, place au miel et aux abeilles ! Véronique était attendue par Thierry Fedon, apiculteur à Razés. La Maison Fedon existe depuis 1960 et offre un miel du Limousin aux variétés étendues. Un miel de qualité qui respecte l'environnement. Thierry Fedon élève des reines qu'il expédie partout dans le monde, un procédé qui permet d'être plus optimiste quant à la disparition des abeilles.

Thierry Fedon nous fait voir une ruche à reine / Maison Fedon, miellerie à Razés © Radio France - Véronique Henry