Les escapades de la matinale de France Bleu Limousin à l'Aéroclub Limoges, Argentat, Brive et Tulle

Lundi 27 septembre, Véronique nous a présenté l'Aéroclub Limoges-Bellegarde, un nom né de la fusion avec l'Aéroport Internationale de Limoges depuis 2020. C'est Delphine Lemain, chargée des relations qui a assuré cette visite guidée. L’Aéroclub Limoges-Bellegarde est une association qui propose plusieurs formules de formations aux métiers de l’aéronautique puisque agréé par la Direction Générale de l’Aviation Civile. Il propose aussi des baptêmes de l'air. Ce vol de 30 min maximum avec un pilote agréé permet de découvrir l’environnement aéronautique, les sensations de vol et de splendides paysages. C'est ce que Véronique a accepté avec Yves, pilote confirmé. Dans ce bonus, retour d'un baptême en Cessna !

Survol de Limoges à bord d'un Cessna de l'Aéroclub Limoges-Bellegarde avec Yves, pilote confirmé et diplomé © Radio France - Véronique Henry

Mardi 28 septembre, direction la Xaintrie ! Partons à la rencontre d'une équipe de bénévoles qui œuvre dans une radio locale, en plein cœur d'Argentat-sur-Dordogne. La radio ACX (Argentat Corrèze Xaintrie). Parmi ces bénévoles, Véronique y a retrouvé un ancien collègue animateur : Louis-Olivier Vitté que les auditeurs de France Bleu Limousin connaissent bien ! Outre son activité de romancier, Louis-Olivier met son expérience radiophonique au service de sa commune pour la radio associative ACX.

A ses côtés, des comédiennes, des étudiants, des musiciens locaux et Geert Fermont qui gère tout ce petit monde.

Un matin à Argentat avec Geert Fermont de la radio associative ACX ( Argentat Corrèze Xaintrie) - Louis-Olivier Vitté

Mercredi 29 septembre, Véronique a suivi le parcours d'un petit pot Blédina sur le site de Brive ! C'est Pascal Sagot, le patron de l'usine qui l'a guidée sur plus de 7000 mètres carrés en passant par les sites de réception et nettoyage des fruits et légumes, la conception des petits pots, leur exploitation et les cuisines et laboratoires dans lesquels les recettes pour les petits pots sont pensées, goûtées et finalisées. Cette usine est implantée à Brive depuis 1973 et, voilà 110 ans que Blédina innove pour nos tout-petits, avec, toujours en point de mire, la qualité des produits mis sur le marché. Une qualité qui passe par les partenariats avec les producteurs locaux.

L'usine Blédina à Brive © Radio France - Véronique Henry

Jeudi 30 septembre, à la veille de la Journée Mondiale du Chocolat, cette escapade matinale a conduit Véronique à La Maison Julien place Emile Zola à Tulle pour y rencontrer son dirigeant, Julien Breuil. Ce chef pâtissier formé à Souillac a longtemps travaillé en restauration, c'est en 2014 qu'il a décidé de s'orienter en pâtisserie boutique. Aujourd'hui, à Tulle, vous pourrez venir profiter de toutes ces créations entièrement "maison" dans 2 boutiques : une à la Cathédrale, l'autre dans le quartier de la gare. Véronique a rencontré un chef vraiment passionné par son métier et pour qui, transmettre son savoir est important. Il faut aussi fédérer les savoirs en étant présent dans plusieurs associations mettant en valeur la pâtisserie et le chocolat.

Aperçu de la boutique Maison Julien place Emile Zola à Tulle © Radio France - Véronique Henry