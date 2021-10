Les escapades de la matinale de France Bleu Limousin à Uzerche, Beynat, Tulle et St Léonard de Noblat

Lundi 11 octobre, c'est à Uzerche que Véronique nous a entraînés pour rencontrer une souffleuse de verre. Julie Lefevbre est l'achimiste qui nous a ouvert son atelier dans lequel tout son art se dessine. Julie propose des démonstrations et la vente de son art unique : vases, boules de Noël, luminaires, objets de décorations en tous genre. Julie est une passionnée qui aime laisser la place, dans son atelier, aux autres artistes et artisans.

Julie Lefevbre dans son atelier de soufflage de verre à Uzerche © Radio France - Véronique Henry

Mardi 12 octobre, direction Beynat pour découvrir un savoir-faire vieux de 200 ans : la fabrication des cabas. C'est dans l'atelier des cabatiers et cabatières que Véronique à rencontré le teinturier. Pour fabriquer les cabas il faut tresser le seigle puis tisser les cabas qui, par leur solidité, traverseront le temps. Mais, pour que plus d'élégance et de charme, certaines tiges de seigle sont teintées de bleu, d'ocre ou encore de rouge. Ici, c'est la mission d'André, cabatier et "faiseur de couleurs"

Les cabas de Beynat © Radio France - Véronique Henry

Mercredi 13 octobre, Véronique nous a proposés une escapade à Tulle. Le rendez-vous était donné à Basile Leymond de l'Office de Tourisme. Après une balade au marché, ils sont allés dans le quartier du Trech, partie médiévale de la ville. Ici se trouve la Cathédrale Notre Dame de Tulle. Avec la participation d'une représentante des Bâtiments de France, Basile a proposé une ascension de ce monument du 12ème siècle classé Monument Historique. il fallait se montrer agile et surtout, arriver avant que les 6 cloches abritées par le clocher de la Cathédrale ne sonnent ! A 72 mètres de hauteur pour une vue incroyable sur la ville, c'était l'endroit idéal pour évoquer l'histoire de cette grande et discrète Dame .

Basile Leymond, directeur de l'Office de Tourisme de Tulle ouvre les portes de la Cathédrale / Escalier d'accès très étroit / vue sur Tulle à 72 mètres de hauteur © Radio France - Véronique Henry

Jeudi 14 octobre, Véronique a proposé une escapade à St Léonard de Noblat avec une passionnée d'histoire et une amoureuse de sa ville : Martine Tandeau de Marsac, présidente de l'association " Connaissance et sauvegarde de St Léonard". Cette ville, à une vingtaine de kilomètres de Limoges, offre un patrimoine riche. Il faut arpenter toutes ces rues et ruelles et penser à lever le nez pour découvrir des petits trésors cachés sur les façades des maisons. Après une dégustation du Massepain, spécialité de la cité, Martine a invité Véronique devant la Collégiale construite au 11ème siècle selon l'architecture romane, classée au titre des monuments historiques et, depuis 1998, inscrite sur la liste du Patrimoine Mondial de l'UNESCO. Une collégiale qui, il y a quelques siècles, n'était pas le seul édifice religieux.

