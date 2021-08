Les fans d'Harry Potter ont rendez-vous en gare de Tours ce week-end !

Tous les jeunes sorciers le savent : le 1er septembre c'est la rentrée à Poudlard.

A cette occasion, la SNCF Gares et Connexions, avec l'aide de Warner Bros, de la FNAC et Gallimard Jeunesse vous ont réservé deux journées pleines de magie en gare de Tours.

Affiche évènement Retour à Poudlard en Gare de Tours les 28 et 29 Aout 2021 - Warner Bros, FNAC, Gallimard Jeunesse, SNCF

Qui n’a jamais rêvé de passer la voie 9 ¾, endroit mythique de la station King’s Cross ?!

Inutile de se rendre à Londres, le quai fantôme s’invite dans les smartphones des fans tourangeaux en quête d’aventure.

En avant-première le 28 et 29 août dans 31 gares partenaires, dont la gare de Tours, ainsi que dans tous les magasins FNAC via QR code (sur écrans et affiches en gare et magasins), les sorciers et les moldus pourront plonger dans l'univers Harry Potter, et retrouver notamment la voie magique qui les mènera au Poudlard Express, grâce à une expérience en réalité augmentée.