Les féériques vitrines de Noël des Galeries Lafayette

Rendez-vous immanquable pour toutes les générations de franciliens, les vitrines de Noël des Galeries Lafayette sont la plus parfaite expression de l'esprit de Noël dans la capitale. Corinne Buyse, qui en est cette année à l'origine nous les présente.

Boulevard Haussmann, Paris, France

L’Alsace a ses marchés de Noël, la Provence a ses santons... si quelque chose, à Paris, symbolise Noël, ce sont bien les vitrines des Grands Magasins. Sortie familiale ou promenade romantique, contempler les vitrines et leurs animations est un rendez-vous pour tous les franciliens qui se transmet de générations en générations. C’est un moment où les magasins deviennent plus que des lieux de consommation, ils se muent en théâtre public pour offrir à tous la même invitation au rêve.

Si c’est le Bon Marché qui a frappé le premier, dès 1909 avec les premières vitrines décorées, on peut raisonnablement admettre que ce sont les Galeries Lafayette qui ont remporté le tournoi. C’est à cet établissement que l’on pense en premier lieu quand on évoque les vitrines. Peut-être du fait de l’emplacement stratégique de ses vitrines sur le Boulevard Haussmann. Peut-être aussi plus simplement par son attachement, depuis plus d’un siècle, à un type de décoration bien précis : les marionnettes à fil. Véritable marque de fabrique, les petits sujets qui chaque année s'animent autour d’un thème différent perpétuent une tradition, sans s'enfermer dans une esthétique surannée. C’est vraiment là que se joue le caractère transgénérationnel de ces vitrines.

La Ruche de Noël

Le thème de cette année est La Ruche de Noël. Au long des 11 tableaux – les 11 vitrines du magasin qui donnent sur le Boulevard Haussmann -, nous observons des abeilles s’affairer pour préparer Noël et rendre agréable la vie de leur Reine. Pour Corinne Buyse, responsable de la scénographie événementielle aux Galeries Lafayette qui nous présente le dispositif, c’est une façon de faire un parallèle entre ce bâtiment, qui avec toutes ses alcôves a des airs de ruche, et l’activité bourdonnante qui s’en empare à l’occasion des fêtes.

Noël : une activité à plein temps

Comme en Laponnie dans les ateliers du Père Noël, travailler sur la décoration de Noël des Galeries Lafayette, c’est une occupation à plein temps. Dès Noël passé, on se replonge dans les tendances et on cherche ce qui, l’année suivante permettra d’ancrer la thématique et l’esthétique de la décoration du magasin dans le présent. Le sapin, au centre du magasin, sous la majestueuse coupole, a déjà été réalisé en maquette au mois de mars, nous explique Corinne. En revanche elle n’a pas voulu nous révéler le thème de l’année prochaine...