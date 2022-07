Les Festi'marchés animent l'été de la communauté de communes Lacq-Orthez

Tout l'été, des marchés festifs accueillent touristes et locaux afin de leur faire découvrir leurs spécialités dans une ambiance festive avec groupes musicaux et fanfares.

Orthez, Artix, Monein, Puyoô, Mourenx, Arthez-de-Béarn et Lucq-de-Béarn accueillent tout l'été les Festi'Marchés

Lancés durant la crise sanitaire pour palier à l'annulation des foires, les Festi'Marchés organisés par la communauté de communes Lacq-Orthez ont rencontré un tel succès qu'ils sont reconduits cette année. L'ambition de ces animations est d'animer les coeurs de ville de ce territoire dans un esprit festif et détendu.

En tout, ce sont 7 communes (Orthez, Artix, Monein, Puyoô, Mourenx, Arthez-de-Béarn et Lucq-de-Béarn) qui accueillent tout l'été touristes et locaux afin de leur faire découvrir leurs spécialités dans une ambiance festive avec groupes musicaux et fanfares.

Découvrez le Programme complet des Festi'Marchés:

ORTHEZ - Les mardis matins :

Mardi 02 août, animé par Pierre et Willy

Mardi 16 août, animé par River boat jazz band

Mardi 23 août, animé par 64 dixie jazz band

ARTIX - Les mercredis matins :

Mercredi 27 juillet, animé par Simon et son orgue

Mercredi 03 août, animépar Pierre et Willy

Mercredi 24 août, animé par Gaby and gentleman

MONEIN - Les vendredis soirs :

Vendredi 12 août, animé par Swing en Bulles

Vendredi 26 août, animé par Miss Bee Jean et Maëlys

PUYÔO - Les vendredis soirs :

Vendredi 29 juillet, animé par Chafao

Vendredi 12 août, animé par Les allumettes

Vendredi 26 août, animé par Black lights

ARTHEZ-DE-BÉARN - Les samedis matins :

Samedi 23 juillet, animé par Chafao

Samedi 20 août, animé par Les allumettes

Samedi 27 août, animé par par Black lights

MOURENX - Les samedis matins :

Samedi 06 août, animé par Noémie and friends quartet

Samedi 27 août, animé par 64 Dixie Jazz Band

LUCQ-DE-BEARN - Les dimanches matins :

Dimanche 24 juillet, animé par Simon et son orgue

Dimanche 06 août, animé par Tristan Effroy

Dimanche 27 août, animé par Duo A tout coeur

Toutes les infos sont à retrouver sur le site de la communauté des Communes Lacq-Orthez : cc-lacqorthez.fr