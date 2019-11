Les festivités de Saint-Nicolas à Metz, en direct avec France Bleu Lorraine

Rendez-vous à Metz les 7 et 8 décembre 2020 pour vivre les festivités de la Saint-Nicolas : marché, animations, ateliers, défilé... avec France Bleu Lorraine.

Le Saint-Patron des écoliers vous attend nombreux les 7 et 8 décembre au cœur du village convivial de la Saint-Nicolas, place de la Comédie à Metz. Une belle opportunité de se retrouver en famille et entre amis autour d’un marché solidaire où vous trouverez des objets artisanaux et des produits locaux équitables, l’idéal pour des cadeaux porteurs de sens, dans la vingtaine de chalets tenus par des associations caritatives.

Faites votre selfie avec Saint-Nicolas, venez jouer en famille à la ludothèque, participer à un atelier créatif, croiser le dragon de la Cie 4 Saisons ou la Fanafre Gipsy Pigs, faites un petit tour de manèges. Faites un joli geste, pensez à apporter vos jouets neufs ou en bon état au chalet du Secours Populaire pour un Noël solidaire. Les Restos de Coeur récoltent également des vêtements pour bébés et enfants.

France Bleu Lorraine vous donne rendez-vous dimanche 8 décembre pour suivre la parade de Saint-Nicolas en direct vidéo

Dimanche à 16h, la grande parade de Saint-Nicolas avec distribution de bonbons. Les décors des neuf chars sont inspirés par la cathédrale Saint-Etienne qui fête ses 8OO ans.

Sur le parvis de la cathédrale vous pourrez assister à un spectacle d'art céleste par la Cie Transe Express avec une performance aérienne, visuelle et musicale, à partir de 17h30 à l'issue de la parade de Saint-Nicolas.

