Les Fous Rires de Bordeaux, 7ème édition : qui est sur scène ce soir, jeudi 23 mars ?

J-6 du festival Les Fous Rires de Bordeaux et la majorité des spectacles affichent complet ! Un grand succès pour cette nouvelle édition qui accueille des artistes aux univers très variés, du stand-up au théâtre, en solo ou en troupe, il y en a vraiment pour tous les goûts et toutes les générations.

Au programme ce jeudi 23 mars :

Catch d'impro dans la Salle du Grand Parc à 20h30 avec, entre autres, Simon Astier (Kaamelott, Hero Corp...). Un show très interactif : deux équipes s'affrontent face à un arbitre qui décide des thématiques des improvisation avec le public et ajoute, au fur et à mesure du match, des contraintes aux artistes.

Au Trianon, théâtre avec Le Prix de l'Ascension de et avec Antoine Demor et Victor Rossi à 20h30. Une pièce dans laquelle on suit l'ascension de deux jeunes énarques dans un univers impitoyable (de quoi faire pâlir Dallas). L'un est fils de haut fonctionnaire et ne se rend pas compte du coût de la vie et du quotidien de français moins favorisés que lui. L'autre est issu d'une famille modeste et galvanisé par des convictions qui risquent d'être ébranlées.

Bande annonce - Le prix de l'ascension - 2022

A La Nouvelle Comédie Gallien, Matthieu Penchinat, Qui fuis-je ? à 20h30. Amateur d'humour absurde et clownesque, c'est là qu'il faut aller ce soir ! Comment fait-on pour être soi-même puisqu’on n’est jamais la même personne selon les gens avec qui on est ? Difficile de le savoir, mais ça nous permet de profiter de toute une ribambelle de personnages.

🎈QUI-FUIS-JE ? de Matthieu Penchinat - Teaser

Au Fémina, Thomas VDB, Thomas VDB S'acclimate, à 20h30. C'est COMPLET. Mais il est notre invité à 17h40 !!! On va parler d'écologie, mais aussi de gâteaux sans sucres, de musique...

La canicule

Et pour découvrir avant tout le monde les têtes d'affiches de demain, rendez-vous au Théâtre Victoire à 20h30 pour le Tremplin Découvertes. 5 artistes seront sur scène ce soir pour tenter d'être finaliste et faire la première partie de la soirée de clôture ce samedi.