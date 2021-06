Les Frigos de Metz, une programmation estivale festive et variée

L'ouverture de la saison 2021 est prévue pour le week-end du 1er juillet 2021 et se poursuivra durant toute la période estivale avec un programme évènementiel en extérieur ainsi qu'un programme associatif au sein des cellules des frigos réhabilitées.

Gueules d'Aminche

Les frigos de Metz : l'endroit où il faut être cet été !

Baladeur Les Frigos Copier

Fanfare du Soleil

Les Frigos de Metz : un écosystème culturel, social et solidaire !

Depuis le printemps 2019, une guinguette estivale est installée du mois de mai au mois de septembre. C'est votre lieu détente et amusement à Metz ! Situé au quartier des allemands, il fait bon d'y venir en famille ou entre amis pour flâner, manger un morceau, boire un verre et surtout profiter d'une programmation de concerts, de spectacles, d’animations, d’ateliers, de conférences…​

Le site des Frigos se réinvente aujourd'hui avec la rénovation des entrepôts frigorifiques militaires par la Ville de Metz. L'accès du public aux cellules rénovées sera effective peu après la réouverture, dès le second semestre de 2021.

La transformation des Frigos en un nouveau lieu d'initiatives locales et citoyennes sera un trait d’union entre le centre-ville et le quartier de Bellecroix. Il sera un lieu pour construire la ville de demain, en révélant le potentiel de pratique micro-locales œuvrant pour une ville durable, éco-responsable, sociale et solidaire. Les Frigos sont considérés comme un bien commun qui contribue à enrichir l'identité de la ville, animé par toutes les énergies du territoire.​

Au-delà de sa dimension culturelle et festive « Les Frigos de Metz » sont donc plus largement, et tout au long de l’année, un lieu d’accueil et d’accompagnement de projets associatifs à dimension écologique et sociale notamment autour de l’alimentation avec la création d’un Foodcourt Solidaire, porté par Le Secours catholique, Café fauve et un collectif d’associations messines identifiées.

