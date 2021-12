Les Habits de Lumière reviennent à Épernay du 10 au 12 décembre 2021 !

Évènement incontournable de la région et en particulier du territoire sparnacien, les Habits de Lumière reviennent cette année pour une édition majestueuse les 10, 11 et 12 décembre prochains !

La Capitale du Champagne, Épernay, est une ville atypique située en plein cœur du vignoble. Les touristes y affluent tout au long de l'année, que ce soit pour visiter les 110 km de caves, admirer l'Avenue de Champagne ou en prendre plein les yeux lors des Habits de Lumière. Une cité au patrimoine unique et dont l'Avenue de Champagne bénéficie d'une renommée mondiale.

Les Habits de Lumière : un peu d'histoire...

Les Habits de Lumière est un projet culturel et festif organisé par le Comité de l'Avenue de Champagne depuis la fin du siècle dernier. En effet, à l'origine, il s'agissait de célébrer la fin de l'an 2000 en permettant aux touristes comme aux Champardennais de se promener en pleine d'une Avenue de Champagne parée d'illuminations et de décors somptueux et uniques, le temps d'une soirée de quasi-hiver.

Au fil des années, les Habits de Lumière ont évolué, tout en conservant leurs origines festives et culturelles. La ville d'Épernay a également repris les rênes principales du projet, sans réduire pour autant les animations et activités proposées par les maisons de champagne. Chaque année, un thème est à l'honneur : le cinéma, le blanc, Swinging Sixties ou bien encore les machines fantastiques et l'univers de Jules Verne.

Les monuments revêtent leurs plus beaux atours lors des Habits de Lumière - © Ville d'Épernay

Les Habits de Lumière ont également eu l'opportunité d'avoir de prestigieux parrains tels que Claude Lelouch, Julie Andrieu ou Philippe Faure-Brac.

Cette année, les Habits de Lumière vont se dérouler sur trois jours, du 10 au 12 décembre 2021.

Un programme alléchant

Deux soirées festives sur l'Avenue de Champagne les vendredi et samedi soirs, avec spectacles de rue, bars à champagne ou encore un feu d'artifice.

Le samedi, place aux Habits de Saveurs, parenthèse culinaire mettant à l'honneur les chefs étoilés et donc la gastronomie. Démonstration-dégustation d'une recette originale et concours des p'tits pâtissiers sont prévus.

Les chefs étoilés mettent les petits plats dans les verrines à l'occasion des Habits de Lumière - © Ville d'Épernay

Le dimanche, la parade de véhicules anciens défilera dans les rues de la ville.

En bref, attendez-vous à trois jours exceptionnels !

Pour en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur le site officiel des Habits de Lumière : photos, infos pratiques et programmation complète seront ainsi à portée de clic !

Pour mettre un peu de joie et de couleurs en cette période bien morne de l'année, les Habits de Lumière sont parfaits !

France Bleu Champagne-Ardenne est partenaire de l'évènement.