Les idées de sorties du week-end du 19 au 21 novembre 2021

EGLETONS (19) - Baptiste Ventadour en concert à l'espace Ventadour à 20h30.

Talent du limousin - coup de coeur France bleu Limousin

Sans le son, il a la bouille d’un ange adolescent qui commence à tâter de la guitare dans sa chambre d’enfant. Mais avec le son, la surprise est de taille : d’abord, Baptiste Ventadour, 21 ans et originaire du Limousin, joue de sa guitare à douze cordes comme s’il avait quarante doigts. Et puis il chante le folk avec une voix rock et de rocaille. Ses chansons semblent courir dans une rue de village, de bistrot en bistrot, dans une nuit à guitares, sur un quai en attendant le train… Des chansons qui prennent la main, qui se partagent d’instinct, qui sont prêtes à tracer la route. Source: melodyn.fr

Prévente à l'Office de tourisme Égletons Ventadour Monédières (rue Joseph-Vialaneix) ou sur www.weezevent.com\baptiste-ventadour-egletons (tarif 15 € ; réduit, 10 €) ; ou sur place le jour du concert (tarif, 18 € ; réduit, 13 €). Renseignements au 05.55.93.99.88.

Pass sanitaire obligatoire.

LIMOGES (87) - jusqu'au dimanche 21 novembre, Le festival éclats d'émail.

eclats d'émail © Radio France

ERIC TRUFFAZ le samedi 20 novembre à l'opéra de Limoges à 20h

AMAZING KEYSTONE BIG BAND le dimanche 21 novembre à 17h à l'opéra de Limoges

Le programme complet du festival éclats d'émail.

AU CINEMA

affiche Aline © Radio France

Un film France bleu dans les cinémas de Haute Vienne et de Corrèze

Aline le nouveau film de Valérie Lemercier est toujours à l'affiche de nos cinémas ce week - end

Les horaires dans les cinémas Grand écran de Limoges

Les horaires des séances au CGR de Brive

BRIVE LA GAILLARDE (19) 1ERE FOIRE GRASSE DE LA SAISON

Samedi 20 novembre

Les foires grasses à Brive-la-Gaillarde, un rdv à ne pas manquer si vous êtes amateur de foie gras et de truffes. Tous les samedis de fin novembre à février. Deux lieux pour profiter pleinement de cet événement gastronomique incontournable : la halle Georges Brassens et la place Thiers.

plus d'infos sur Les Foires Grasses | Brive Tourisme (brive-tourisme.com)

Envoyez nous vos infos à bleulimousin@radiofrance.com