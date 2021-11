Les idées de sorties pour ce long week-end du 11 novembre 2021

LIMOGES (87) - Du jeudi 11 au dimanche 20 novembre, Le festival éclats d'émail.

eclats d'émail © Radio France

Au programme ce week-end :

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Hugh Coltman le jeudi 11 Novembre à 20H À L'OPÉRA DE LIMOGES

JP BIMENI & the black belts le samedi 13 novembre à 20h à l'opéra de Limoges.

Sandra NKAKE Dimanche 14 novembre à 17h00 Centre culturel Jean Gagnant

Le programme complet du festival éclats d'émail.

ROCHECHOUART (87) -Du 12 au 14 novembre 2021 : Le laboratoire musical.

Laboratoire musical © Radio France

Festival des sciences sonores à la maison du temps libre de Rochechouart.

Chercheurs de renom, luthiers et artistes vont se réunir à Rochechouart du 12 au 14 novembre pour des concerts, des conférences, des ateliers, des expériences et des expos autour de la musique et des mystères qui l’entourent.

Programme complet ici

AU CINEMA

affiche Aline © Radio France

Un film France bleu dans les cinémas de Haute Vienne et de Corrèze

Aline le nouveau film de Valérie Lemercier à voir en famille ce week end.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Les horaires dans les cinémas Grand écran de Limoges

Les horaires des séances au CGR de Brive

TULLE (19) - Rock avec Greyborn et Wizard.

Salle des lendemains qui chantent vendredi 12 novembre à 20h30

Greyborn © Radio France

CHAMEYRAT (19) - Cabaret avec Les Guinch Pépettes.

Samedi 13 novembre à 21h - Salle Polyvalente de Chameyrat

Ces 2 filles du Sud-Ouest, qui n'ont pas froid...aux yeux, vont vous faire passer une soirée mémorable avec leur spectacle " Y a-t-il un pompier dans la salle?"

Réservations au 06 85 10 00 99 ou 06 73 67 90 55 Pass sanitaire obligatoire.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Vous organisez un évènement ?

Envoyez nous vos infos à bleulimousin@radiofrance.com