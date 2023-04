Les inscriptions sont ouvertes pour la Nocturne des papes, pourquoi pas vous ?

C'est la 4ème édition de la Nocturne des Papes Avignon Urban Trail organisée par le CASA, Club Athlétic Sport Avignonnais.

Déjà plus de 1000 coureurs sont inscrits. Alors pourquoi pas vous ?

A chacun son rythme, découvrez le programme des courses !

Pour vous inscrire rien de plus simple il suffit de vous rendre sur le site :

www.nikrome.com

Découvrir la Cité des Papes sous un angle inédit

Eclairé uniquement à l’aide de leur frontale, vous allez traverser des bâtiments, des squares, entre passages secrets et ruelles qui seront exceptionnellement ouverts aux coureurs, leCour d’Honneur du Palais des Papes, musées, des salles ou couloirs inédits…c'est parti !

Courir solidaire en vous procurant votre dossard

Comme chaque année, le CASA renouvelle son engagement solidaire et remettra un euro par inscription au secours populaire de Vaucluse.

De la joie, et de la folie aussi

La Nocturne des Papes récompense le plus beau déguisement. Même si vous n'avez pas envie de vous travestir, ce vent de folie et de légèreté fait du bien au coureurs et au public. En effet, le parcours est animé car les places empruntées par les coureurs sont dans l'ambiance grâce à des concerts et des animations.