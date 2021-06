Les L du désir à l'Industrie Magnifique

Réécoutez Pierre Nuss vous présenter les L du désir Copier

Alla hop, vous avez jusqu’à dimanche soit pour profiter de l’industrie magnifique, un musée à ciel ouvert dans les rues et sur les places de Strasbourg. Place d’Austerlitz, vous verrez un curieux personnage tout de blanc vêtu, un être de lumière. Et maintenant que le couvre-feu à 23h, vous aurez le loisir de l’observer dans l’obscurité. Nous le devons à Benjamin Kiffel, photographe, vidéaste et créateur d’installations. Il s’intéresse notamment à l’espace public, à l’architecture, aux parkings et aux lumières de la ville. Il aime les matières brutes et industrielles, les néons, la nuit, les détournements. Le plasticien joue des codes et des représentations et interroge nos registres culturels contemporains. Son oeuvre, les L du désir, oui, juste la lettre L est à la fois un clin d’œil à l’entreprise L&L Products, mécène spécialisé dans les pièces pour l’automobile et l’aérospatiale et un hommage au film culte de Wim Wenders, der Himmel über Berlin. Une œuvre où les L du mécène deviennent des Ailes du désir, détournant l’image baroque de l’ange en une représentation issue de la pop culture. La mise en scène est cinématographique. Le personnage veille sur les passants et la ville. La sculpture imprimée en 3D est le résultat d’une collaboration entre l’expertise et le savoir-faire de L&L Products et la créativité de l’artiste. Un ADN technique à portée poétique pour ouvrir un imaginaire et émouvoir. Toutes les infos sur l’industrie magnifique, à découvrir jusqu’au 13 juin, sur industrie magnifique point com.