Les Mercredis du Château réinvestissent la Citadelle de Belfort pour une nouvelle édition.

Organisée par l**’association Bonus Track**, les Mercredis du Château proposes cette année encore une programmation riche, qualitative et variée pour tous les amateurs de musique et plus particulièrement de jazz et de blues.

Tous les mercredis du mois d'Août, profités de 5 soirées qui mettrons à l'honneur les sonorités du Jazz.

Les Mercredis du Château, c'est une soirée musicale gratuite pour tous, chaque mercredi du mois d'août.

Programmation :

Mathieu Boré Quintet le 2 août :

Matthieu Boré trace une route originale entre standards et compositions personnelles, en France et à l’international.

Matthieu Boré Roots Combo live@Places aux artistes -Albi → I Get Evil (Albert KING) - 20/08/2020

Jeanne Michard Latin Quintet 9 août :

Élue “Révélation française de l’année” par les rédactions de Jazz Magazine et Jazz News à l’occasion de la sortie du Best Off 2022 puis nommée au Victoires du Jazz 2023 dans la catégorie “Révélation”.

Jeanne Michard Latin 5tet _ "Cavalcada" _ Les Victoires du Jazz 2023 "Révélation"

lazcar Volcano Mercredi 16 août :

Une vraie tornade cuivrée et atypique qui investit régulièrement les scènes françaises et européennes pour faire monter la température.

LAZCAR VOLCANO - EL APAGON (Official Video)

Littel Treme le 23 août :

Little Treme, c'est l’esprit de la festivité et de la passion musicale, ces quatre musiciens vont se déchaîner sur scène pour le plus grand plaisir général.

Little Treme - Tiger Rag

Same Player Shoot Again le mercredi 30 août :

Un groupe rare à voir sur la scène des Mercredis du Château pour une clôture du festival qui s’annonce explosive !

Same Player Shoot Again - As The Years Go Passing By (Official Video)

Tous les concerts commencerons à 20h30, chaque mercredi d’août pour une durée d'environ 1h15 sans entracte .

L'entrée libre et gratuite et une buvette sera disponible sur place.