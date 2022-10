Les Mystérieuses Cités d'Or à Cannes dimanche 30 octobre

Les Mystérieuses Cités d'Or sont devenues un spectacle musical pour notre plus grand plaisir

Les Mystérieuses Cités d’Or est joué sur la scène du théâtre Debussy (Palais des Festivals) de Cannes dimanche 30 octobre à 16 heures.

Chants, danse, et humour on retrouve l'ambiance de l'animé. Sauf, que Esteban, Zia, Tao sont en chair et en os. 11 artistes sont sur scène.

Les héros de la série deviennent vrais - Stéphane Parphot

Ils se donnent à fond et en costumes très fidèles à ceux que l’on connaît dans la série, et qui rend l’identification immédiate. De jolies trouvailles à l’image du cacatoès Pichu reconstitué en marionnette.

Un voyage familial, avec une étape Cannoise qui est la première en Province après avoir été joué avec succès à Paris.

Tarifs: de 14 à 34 euros.

