Les nouveautés de Ludopia à Accous, le parc insolite des Pyrénées

Découvrir, s'amuser et jouer en famille, c'est ce que propose Ludopia à Accous depuis 2016, grâce à des modules insolites créés à l'aide de matériaux et d'objets de récup.

Tous les sens mis à contribution

Jeux d'équilibres, illusions d'optiques ou sonores, parcours sensoriels et jeux en bois offrent la possibilité aux petites et grands de ressentir différentes sensations dans un écrin de verdure en plein coeur de la vallée d'Aspe. La vue, l'odorat et le touché sont stimulés, et les expériences partagées pour une journée en famille très ludique dans l’un des premiers sites de visite labellisé Esprit Parc en France. Des expériences adaptés à tous puisque Ludopia possède le label Tourisme et Handicap, que ce soit pour les personnes atteintes de handicap, visuels, auditifs, moteurs ou mentals.

De nombreuses nouveautés pour cet été

Comme chaque année, l'équipe de Ludopia s'est creusée les méninges pour proposer de nouvelles expériences à ses visiteurs. Cette année, il est ainsi possible de découvrir de nouveaux jeux en bois comme le speed hockey, le foot oeufs, ou le billard Nicolas.

L'imaginaire des plus jeunes est stimulé grâce à l'hêtre des possibles, tandis que les enfants de 3 à 6 ans peuvent découvrir la cabane de la pêche, avec des maquettes de poissions et des box de peluches.

Enfin, les visiteurs peuvent découvrir la cabane vivante, qui s'élève et prend forme au fur et à mesure grâce à la croissance de ses végétaux.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de Ludopia : www.espaceludopia.fr