Dans le cadre de Châteaux en Fête, rendez-vous les samedis et dimanches des 5 & 6 et 12 & 13 Juin au Château de Bridoire pour les Olympiades de l'Histoire !

Nous sommes partenaires de l'édition 2021 de Châteaux en Fête et donc très heureux de vous inviter à vous rendre aux portes ouvertes et activités proposées dans les différents châteaux du Périgord jusqu'au 13 juin !

Les Olympiades de l'Histoire au Château de Bridoire

Situé à Ribagnac, le château de Bridoire a accueilli le roi Henri IV, entre autres, et se décrit aujourd'hui comme le château des jeux. A l'intérieur comme à l'extérieur de ce magnifique édifice du XVème siècle de nombreux défis nous attendent : tir à l'arc, épreuve de goût à l'aveugle, culture générale et stratégie.... 2h d'aventure !

Il est possible de participer à ces Olympiades en famille, avec des enfants à partir de 7 ans, ou entre "grands" à partir de 16 ans. Evidemment pour ceux qui sont moins aventureux, il est tout à fait possible de profiter de visites du château et de se restaurer avec des produits locaux vendus sur place !

Attention à ne pas se brûler les mains avec les flèches enflammées... - Château de Bridoire

► 06 30 39 38 22

► contact@chateaudebridoire.com