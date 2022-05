🦕Les P'tits Bougnats à la recherche des dinosaures avec le parc Paléopolis🦖

Cours de Sciences aujourd'hui pour les P'tits Bougnats, avec Florence Laméra, responsable médiation scientifique et Léo Pazzé, médiateur scientifique au parc Paléopolis de Gannat. Au programme: Les dinosaures et autres animaux disparus.

Léo Pazzé, médiateur scientifique, et Florence Laméra, responsable médiation scientifique au parc Paléopolis de Gannat. - Nicole Bernardin

Les dinosaures et autres animaux disparus

Quand est apparu le premier animal sur Terre et quel était-il? C'est une découverte assez récente. Le premier animal serait un fossile d'éponge qui a 890 millions d'années. Il a été découvert au Canada. Et oui, les éponges sont des animaux!

Comment les dinosaures sont-ils nés? Les dinosaures, comme tous les animaux et tous les êtres vivants, sont nés à partir d'ancêtres communs, il y a des milliards d'années, grâce à un processus, appelé l'évolution, la transformation des espèces au fur et à mesure du temps. Les plus anciens dinosaures connus aujourd'hui ont été découverts en Argentine, en Amérique du sud. Ils ont environ 230 millions d'années. Ces dinosaures n'étaient pas des animaux énormes, ni de terribles prédateurs. Les cousins des crocodiles devaient être beaucoup plus dangereux, il y a plus de 200 millions d'années, que les tout premiers dinosaures.

Combien de sortes de dinosaures existaient? On connait à peu près 1000 dinosaures fossiles à ce jour. mais il faut savoir qu'il y a toujours des dinosaures aujourd'hui. Il y a 10 000 espèces qui existent aujourd'hui: ce sont les oiseaux. On connait donc 11 000 espèces : 1000 fossiles et 10 000 vivants toujours aujourd'hui.

Qui leur a donné leurs noms? Le mot dinosaure a été inventé par un grand scientifique anglais, Richard Owen en 1842. Dinosaure vient du grec, deinos sauros qui signifie: les lézards terriblement grands. Après, ce sont les scientifiques qui étudient les dinosaures qui leur donnent un nom.

Tricératops au parc Paléopolis de Gannat - @Paléopolis

Combien mesurait et pesait le dinosaure le plus grand et le plus lourd du Monde? C'est sûrement un dinosaure de la famille des diplodocus, les sauropodes, les dinosaures au long cou. Il mesurait donc à peu près 30 mètres de long et pesait environ 80 tonnes. C'est très difficile d'estimer le poids pour les scientifiques car ils n'ont que les os. Ils n'ont pas les muscles, ni les cartilages... le poids estimé est donc entre 30 et 80 tonnes.

Que mangeaient les dinosaures? Certains dinosaures étaient carnivores, ils s'attaquaient aux autres dinosaures et autres animaux. D'autres étaient herbivores, ils mangeaient des végétaux (plantes, feuilles...) car l'herbe est apparue après la disparition des dinosaures. Et certains dinosaures étaient omnivores, ils avaient un régime alimentaire varié comme le nôtre. Ils mangeaient des insectes, de la viande et aussi des végétaux.

Est-ce que tous les dinosaures faisaient peur? Non. C'est vrai que, quand on pense dinosaure, on pense souvent au T-Rex, au Velociraptor, au Spinosaure qui sont affreux et terribles. Mais c'est comme dans la nature aujourd'hui, il y avait plus de paisibles herbivores que de terribles carnivores.

Quand et comment ont disparu les dinosaures? Les dinosaures, sauf les oiseaux, ont disparu il y a 66 millions d'années. Une des causes est une météorite, mais on ne sait pas si c'est la seule raison. Car à cette époque, il y avait aussi beaucoup de volcans très actifs, notamment en Inde. Ils ont pu changer le climat et on sait qu'il y avait déjà un changement climatique avant. Il y a donc au moins 3 causes différentes, mais la météorite était sûrement la pire.

Y a t-il encore des dinosaures vivants? Â Oui, il y a toujours des dinosaures vivants, ce sont les oiseaux.

A votre avis, sont-ils herbivores ou carnivores? - @Paléopolis

Dans la peau d'un paléontologue

Où a-t-on trouvé les ossements des dinosaures et autres animaux disparus? On peut retrouver des dinosaures et des animaux disparus sur tous les continents.

OĂą les premiers fossiles ont Ă©tĂ© trouvĂ©s? Megalosaurus est le tout premier fossile de dinosaure. Il a Ă©tĂ© trouvĂ© en 1677 en Angleterre. Des fossiles, on en trouve en fait depuis le dĂ©but de l'humanitĂ©, sans savoir vraiment que c'Ă©tait des fossiles. On a retrouvĂ©, par exemple, un biface, une pierre taillĂ©e d'un homme prĂ©historique qui a plus de 100 000 ans avec un fossile Ă l'intĂ©rieur.Â

Creuse-t-on par hasard pour trouver des fossiles? Non, on ne creuse pas par hasard. Avant de mettre en place un chantier de fouilles, on étudie des cartes géologiques pour connaître la nature des roches qui sont dans le sous-sol. Cela ne sert à rien de creuser dans des roches comme le granit, qui est très présent en Auvergne. On ne trouvera jamais de fossiles dans le granit. Il faut des roches sédimentaires, comme le calcaire, l'argile, le grès. Ce sont des roches qui se sont formées dans l'eau. C'est pratiquement uniquement dans ces roches que l'on peut trouver des fossiles.

A-t-on découvert tous les animaux disparus qui ont existé? Non, on n'a pas tout trouvé. C'est impossible, il y en a qu'on ne trouvera jamais. Mais tous les ans, les paléontologues trouvent de nouvelles espèces fossiles.

Tyrannosaurus rex, roi des lézards tyrans, pouvait mesurer près de 13m et peser + de 8T - Exposition à Paléopolis - @Paléopolis

Comment sait-on que tel os appartient à tel dinosaure? Quand on trouve un os, on dégage tout autour pour voir s'il y a d'autres restes du squelette qui pourront nous aider à identifier l'animal. Et puis les paléontologues sont de grands spécialistes de l'anatomie, des ossements, des squelettes. A partir d'un os, ils peuvent très souvent savoir à qui il appartenait. Sinon, ils cherchent dans les articles scientifiques et ils vont comparer. Et si c'est nouveau, ils donnent un nouveau nom à leur découverte.

Comment peut-on reconstituer les animaux disparus? On utilise les fossiles. On part du squelette et à partir de celui, on a de nombreuses informations, comme l'insertion des muscles. On a aussi des plumes, car certains dinosaures avaient des plumes, et aujourd'hui on sait trouver la couleur que possédaient ces plumes à l'époque. Reconstituer un dinosaure, c'est le travail du paléontologue mais aussi du paléoartiste qui ensuite le reconstitue comme il était à l'époque.

Est-ce qu'en fouillant dans mon jardin, je peux trouver des traces d'animaux disparus? Et si oui que dois-je faire? Pour savoir si on peut trouver des fossiles dans son jardin, il faut connaitre la roche qu'il y a en dessous du sol du jardin. Si c'est de la roche volcanique, il n'y en a pas, mais si c'est de la roche sédimentaire, on peut trouver des fossiles. Si on trouve un fossile, le mieux pour savoir ce que c'est, est de contacter une université spécialisée dans les fossiles ou le muséum d'Histoire naturelle le plus près de chez soi, ou celui de Paris.

300 fossiles sont exposés à Paléopolis - @Paléopolis

Le parc Paléopolis à Gannat dans l'Allier

Quand a ouvert Paléopolis? Paléopolis a ouvert en avril 2012 avec une seule exposition sur les dinosaures polaires. L'ouverture complète du parc avec l'exposition permanente s'est effectuée en avril 2013.

Pourquoi le parc s'appelle Paléopolis? Au départ il s'agissait d'une association qui s'appelait Rhinopolis car en 1993, on a découvert un fossile de rhinocéros. Rhinopolis signifie la ville du rhinocéros. Puis cela est devenu un parc Paléopolis, qui veut dire la ville de la paléontologie.

Quelles expositions, quelles animations, quelles activitĂ©s trouve-t-on Ă PalĂ©opolis? Beaucoup de choses sont Ă dĂ©couvrir Ă PalĂ©opolis!Â

Une exposition permanente, le cœur scientifique du parc, où est retracée toute l'histoire de la vie grâce aux fossiles dont certains viennent de l'Allier en Auvergne.

La galerie des découvertes, deuxième espace d'exposition, avec une approche plus ludique de la paléontologie avec des jeux, des casques de réalité virtuelle, du coloriage interactif, un théâtre fantastique avec projection d'hologrammes

Nouveauté 2022: un Escape Game sur la découverte de l'australopithèque Lucy par Yves Coppens

Les animaux reconstitués sont-ils faits avec de vrais os? Certains oui. A Paléopolis, il y a des moulages, des reconstitutions, mais aussi de vrais fossiles. 300 fossiles sont exposés, dont 200 originaux.

Peut-on, en fouillant dans le parc Paléopolis, trouver des ossements de dinosaures qui n'ont pas encore étaient découverts? Quand on fouille dans le parc dans les ateliers avec les enfants, ce sont des chantiers reconstitués, vous ne pourrez donc pas trouver de dinosaures inconnus. Et en plus, les roches qui sont dans le sous-sol de Gannat, sont beaucoup trop récentes pour contenir des dinosaures, des fossiles de dinosaures. A Gannat, le site date de 23 millions d'années et, à part les oiseaux, tous les autres dinosaures avaient disparus depuis très longtemps. Par contre, il y a des centaines de fossiles à Gannat, notamment des rhinocéros.

Vendez-vous toujours les porte-clefs tigre à dents de sabre? Pour le savoir, il suffit de vous rendre à Paléopolis!!

Dans la peau d'un paléontologue, atelier fouilles au parc Paléopolis - @Paléopolis

Infos pratiques

Le parc Paléopolis est situé sur le site de Chazoux, route de Bègues à Gannat, à 50 km de Clermont Ferrand et 20 km de Vichy.

Horaires : Hors vacances scolaires : le mercredi de 13h30 à 18h00 et le week-end de 10h00 à 18h00 - Vacances scolaires et jours fériés : tous les jours de 10h00 à 18h00

Préparer votre visite à Paléopolis

Les coulisses de l'Ă©mission

Enregistrement de l'Ă©mission dans les studios de France Bleu Pays d'Auvergne - Nicole Bernardin

Les P'tits Bougnats interrogent Florence Laméra et Léo Pazzé, sous le regard de leur maître Christophe Barbot - Nicole Bernardin

De gauche à droite : Léo Pazzé, Johanne, Noé, Ruben, Christophe Barbot, Lola, Morgane, Florence Laméra, Yacine, Lilou, Lienzo, Anaïs, Tom et Elea

Au fond, de gauche à droite: Florence Laméra de Paléopolis, Christophe Barbot et Léo Pazzé de Paléopolis, devant: les P'tits Bougnats, élèves de l'école de Charmeil dans l'Allier - Nicole Bernardin

Les p'tits bougnats, élèves de l'école de Charmeil dans l'Allier, avec leur maître Christophe Barbot, entourés de Florence Laméra et Léo Pazzé du parc Paléopolis à Gannat

A écouter aussi la semaine des p'tits bougnats, l'actualité vue par les élèves de l'école de Charmeil dans l'Allier, chaque dimanche de 09h30 à 10h.

Ne manquez pas la nouveauté 2022 à Paléopolis - @Paléopolis

