Les P'tits Bougnats et les Gaulois avec le musée de Gergovie

Marion Chastaing, médiatrice culturelle en charge du service éducatif au musée de Gergovie. - Nicole Bernardin

Qui étaient les Gaulois?

Quand ont-ils existé? Les gaulois ont vécu entre la Préhistoire et l'Antiquité.

Où vivaient-ils et comment se logeaient-ils? Ils vivaient sur un grand territoire appelé la Gaule. La Gaule n'est pas un pays, c'est une zone géographique divisée en 60 petits territoires occupés par 60 peuples. Les Gaulois habitaient dans des maisons ressemblant aux nôtres. Mais ces maisons étaient construites en bois et en torchis, mélange de terre et de paille, avec des toits de chaume et il n'y avait qu'une seule pièce.

Comment étaient-ils physiquement? C'est difficile à dire. Ils n'étaient pas si différents de nous. Il y avait des grands, des petits, des gros, des minces, des beaux, des laids. Ils devaient avoir les cheveux un peu clairs car ils utilisaient des savons qui avaient la propriété d'éclaircir les cheveux. On imagine souvent les Gaulois avec de grandes moustaches et les cheveux longs, c'est le produit de l'imagination des artistes qui les ont représentés.

De quoi se nourrissaient-ils? Essentiellement de plantes cultivées. Les gaulois étaient de très bons agriculteurs. Ils mangeaient des céréales, des légumes. Ils mangeaient aussi un peu de viande, mais comme nous de la viande d'élevage, des porcs, des bœufs, des moutons, de la volaille. Les gaulois chassaient très peu, c'était surtout les gens riches et ils le faisaient pour s'entrainer à l'art de la guerre.

Comment s'habillaient-ils? Ils superposaient des couches de vêtements. Les hommes portaient des pantalons, appelés des braies, et une tunique, puis une sur-tunique et des capes. les femmes étaient vêtues de tuniques longues avec des sortes de robes pardessus appelées les peplos. Les vêtements étaient fabriqués en laine, en toile de lin. On les attachait avec des fibules, sorte d'épingles à nourrice.

Fibules, épingles gauloises - Musée de Gergovie © Radio France - Valérie Pocheveux

Les gaulois allaient-ils à l'école? Pas tous! Les écoles étaient réservées aux enfants des gaulois très riches. On n'écrivait pas à l'école. L'enseignement se faisait à l'oral par les druides. Et il y avait une autre école très importante chez les Gaulois. Elle s'adressait aux garçons, c'était l'école de la guerre! On apprenait à se battre.

Astérix et Obélix ont-ils vraiment existé? Non, ce sont des personnages sortis de l'imagination de René Gosciny et Albert Uderzo. Par contre beaucoup de Gaulois portaient des noms en IX ou RIX. RIX signifiait ROI en gaulois. Le plus connu étant Vercingétorix surement appelé "Ouerkinguetorix" car toutes les lettres se prononçaient.

Vercingétorix et la Bataille de Gergovie

Vercingétorix

A quoi ressemblait Vercingétorix? C'est difficile de répondre à cette question car on n'a pas de portrait de l'époque mise à part sur une pièce de monnaie. Il y est représenté jeune, les cheveux courts et bien rasé. Ce n'est pas l'image qu'on a tous des gaulois avec les cheveux longs et de grandes moustaches.

Quel était son vrai nom? Avait-il un nom de famille et des frères et des sœurs? Les gaulois n'avaient pas de nom de famille. Vercingétorix est son prénom. Il avait un père Celtillos, un grand Chef, un oncle Gobannitio et un cousin Vercassiuellaunos. On n'en sait pas plus sur sa famille.

Comment est-il devenu Chef des Gaulois? Vercingétorix était le fils d'un grand Chef, ce qui facilitait les choses. Il a pris le pouvoir sur le peuple des Arvernes, et est devenu Chef des Arvernes. Ensuite il s'est engagé dans une guerre contre César, et a réussi à rallier la plupart des peuples gaulois qui l'ont choisi comme Chef suprême de leurs armées.

Vercingétorix montait-il sur un bouclier comme Abraracourcix? Non, cette coutume est apparue plusieurs siècles plus tard chez les Francs.

Vercingétorix est-il un gars sympa? Difficile à dire. La seule personne qui parle de lui c'est Jules César. Il dit que Vercingétorix est très sévère et très cruel. Il paraitrait que, quand les combattants ne faisaient pas ce qu'il voulait, il les tuait, leur coupait les oreilles ou leur crevait les yeux.

Était-il un bon Chef? Certainement un bon chef de guerre. Il était bon stratège, il connaissait les forces et faiblesses de son armée et de celles qu'il a combattues et savait quoi faire dans les différentes situations

Comment et où est-il mort? Vercingétorix est mort à Rome. Après avoir perdu la guerre des Gaules contre César, César l'a emmené à Rome pour le montrer comme un trophée, puis il l'a assassiné dans son cachot.

Monnaie en or Vercingétorix - Musée de Gergovie © Radio France - Valérie Pocheveux

La bataille de Gergovie

Quand a eu lieu cette célèbre bataille? Au printemps 52 avant Jésus Christ.

Qui l'a déclenchée et qui l'a gagnée? On n'a pas de réponse très claire. C'est Vercingétorix qui a attiré César au pied de Gergovie. Vercingétorix et l'armée gauloise ont gagné la bataille. C'est la seule victoire des gaulois contre César en Gaule.

Combien de temps a-t-elle duré? La bataille, elle-même, a duré 1 journée. Le siège, la présence des romains au pied de Gergovie, a duré 2 ou 3 semaines.

Combien d'hommes ont été engagés dans la bataille? Côté des romains: il y avait 6 légions de 4000 hommes, soit 24000 soldats auxquels s'ajoutent 10000 alliés gaulois. Côté des gaulois: on n'a pas de chiffre, mais César a écrit que les Gaulois étaient plus nombreux que les Romains. Beaucoup de monde engagé sur ce plateau de 6 hectares, à noter que la bataille s'est déroulée dans les pentes du plateau de Gergovie.

Quelles pertes? Le seul chiffre que l'on connait, est celui donné par César qui affirma avoir perdu moins de 700 légionnaires. Cela ne fait pas beaucoup. Les historiens pensent qu'il a au moins perdu une légion, soit 4000 soldats.

à gauche: guerrier gaulois - à droite: légionnaire romain © Radio France - Valérie Pocheveux

Le musée de Gergovie dans le Puy de Dôme

Que trouve-t-on dans le musée de Gergovie? Des objets archéologiques qui datent de l'époque de la bataille, des maquettes, des cartes et un grand spectacle son et images qui décrit la bataille de Gergovie.

Comment a-t-on récupéré les infos de la bataille? Le musée n'a malheureusement pas toutes les informations. Les informations d'époque sont dues à un texte écrit par Jules César. Ce texte est la seule source d'information et il manque des choses. De plus les archéologues n'ont pas fouillé tous les terrains autour du plateau de Gergovie, et même s'ils le faisaient, on ne saurait pas tout.

Combien de temps a-t-il fallu pour récupérer les pièces exposées? Cela prend du temps entre le moment où une pièce est trouvée dans les fouilles archéologiques et celui où elle arrive au musée. Les objets, une fois trouvés, sont étudiés en laboratoire, cela peut prendre quelques années. Le musée de Gergovie présente une sélection d'objets et non pas tous les objets découverts.

Vases peints - Musée de Gergovie © Radio France - Valérie Pocheveux

Quelles activités proposent le musée de Gergovie?

Des visites guidées dans le musée mais aussi sur le plateau de Gergovie, en extérieur

des parcours enquêtes sur le plateau l'été

des fêtes gauloises avec des troupes qui reconstituent la vie à l'époque.

Que trouve t-on dans la boutique souvenirs? Des livres pour enfants et adultes, des imitations d'objets gaulois (bijoux et poteries), des Playmobils romains, des petites épées, des boucliers, des javelots romains et pour les parents de la Cervoise, la bière que buvaient les Gaulois.

Infos pratiques:

Musée situé sur le plateau de Gergovie à 15 km de Clermont-Ferrand

Horaires: Hors vacances scolaires mercredi, samedi et dimanche, de 13h00 à 18h00 - Pendant les vacances scolaires ouvert tous les jours, de 13h00 à 18h00 (de 11h00 à 19h00 pendant les vacances d'été)

Le musée de la bataille de Gergovie dans le Puy de Dôme © Radio France - Valérie Pocheveux

Les coulisses de l'émission

Derniers préparatifs avant l'enregistrement dans les studios de France Bleu Pays d'Auvergne. Les p'tits bougnats sont prêts à poser leurs questions. - Nicole Bernardin

Les p'tits Bougnats interrogent Marion Chastaing du musée de Gergovie, sous le regard de leur maître Christophe Barbot - Nicole Bernardin

De gauche à droite : Erwan, Leïlou, Ana, Jules, Énora, Michaëlle, Zoé, Marion Chastaing, Mya, Thomas, Axel et Christophe Barbot

De gauche à droite: Christophe Barbot, les P'tits Bougnats et Marion Chastaing - Nicole Bernardin

Grâce à eux, les gaulois n'ont plus de secrets pour vous: les p'tits bougnats, élèves de l'école de Charmeil dans l'Allier, avec leur maître Christophe Barbot et Marion Chastaing, médiatrice culturelle, en charge du service éducatif au musée de Gergovie.

Combattants romains, reconstitution sur le plateau de Gergovie © Radio France - Valérie Pocheveux

