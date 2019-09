Les Piques-niques blancs, le rendez-vous de l'été dans les jardins du Manoir d’Eyrignac à Salignac-Eyvigues

Chaque lundi soir de la mi-juillet à la mi-août, les Jardins d’Eyrignac à Salignac Eyvigues organisent « les piques niques blancs ». Vêtus de blanc, vous pique-niquez dans la roseraie, un moment de fête et de convivialité pour petits et grands.

Salignac-Eyvigues, France

Les piques-niques blancs des jardins d'Eyrignac sont l'un des activités nominées aux Trophées du Tourisme et de l'Innovation 2019 par l'équipe de France Bleu Périgord. C'est à vous de voter et d'élire votre site touristique préféré de Dordogne.

Les piques-niques blancs

Dans les jardins d''Eyrignac, les lundis soir de l'été, Capucine et Patrick Sermadiras et leur équipe préparent un événement très « tendance ». La roseraie ou jardin blanc, qui a pour marraine Bernadette Chirac, est en effet le lieu privilégié des soirées d’été, des « lundis blancs » qui proposent des pique-niques au soleil couchant. Un moment de fête et de convivialité pour petits et grands où l’on s'amuse, chante et danse.

Une fête à ciel ouvert dans la roseraie des jardins d’Eyrignac à Salignac-Eyvigues dans une ambiance lounge pour le début de soirée et dès 21h une ambiance plus colorée avec un bar à cocktails et des feux d'artifices qui ponctuent la soirée. La particularité de ces piques niques est le dress code, tout le monde s’habille en blanc ! Vous apportez votre propre repas ou vous profitez d’un panier préparé par le restaurant des jardins.

Capucine et Patrick Sermadiras des Jardins d'Eyrignac à Savignac Eyvigues Copier

Sur les hauteurs du Périgord Noir, à proximité de Sarlat et de Lascaux, Eyrignac et ses jardins sont un havre de sérénité. Ce monument familial historique des XVIIe et XVIIIe siècles est ouvert tout au long de l’année. Les Pique-niques Blancs sont un événement pour toutes les générations, une expérience à vivre en famille ou entre amis. Le billet d’entrée aux Pique-niques Blancs inclut la visite libre des jardins.

Toutes les informations sur les Pique-niques Blancs