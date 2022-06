Les magnifiques retables du Musée Unterlinden

On connait bien le retable d'Issenheim (il a été fraichement rénové), mais moins les autres retables, tout aussi intéressants.

Le musée Unterlinden de Colmar, tout le monde connaît, bi de Domikànerinne, dans l'ancien couvent des Dominicaines d'Unterlinden (« sous les tilleuls » littéralement). Mondialement célèbre pour abriter le chef-d'œuvre de la Renaissance qu'est le retable peint par Matthias Grünewald entre 1512 et 1516 pour la commanderie des Antonins d’Issenheim, qui est devenu le mondialement célèbre Retable d’Issenheim.

Retable dont la restauration vient d’être achevée. Après 4 ans et demi de travail, il a fallu enlever 5 siècles de vernis, naturels ou juste la patine du temps, pour retrouver tous les détails, par exemple les cheveux de Marie-Madeleine, qui avaient entièrement disparu. C’est précis, éclatant, et assez surprenant si vous avez vu le Retable d’Issenheim il y a quelques années.

C’est magnifique, c’est vrai. Mais il ne faut pas s’arrêter qu’au Retable des Ardents, comme on l’appelle aussi parfois. On dirait qu’il n’y en a qu’un dans le musée ! Mais non !

Il y en a 9 autres à voir, ils sont dans des pièces attenantes au superbe cloître, un peu en retrait. Verfahle se net. Ne les ratez pas, si déjà vous êtes au Musée Unterlinden. Ces retables sont également magnifiquement sculptés ou peints, parfois même les deux, et je ne vous parle pas des sculptures, sur pierre ou sur bois, des reliefs polychromes qui n’ont rien à envier à des films en 3D. Et vous, chers habitants de Colmar, ça fait combien de temps que vous n’y étiez plus ?

Eh bah voilà ! Mais ça compte pour tous les alsaciens. Il y a 7.000 ans d’histoire dans ce musée, mais ma partie préférée reste cette période des retables, le savoir-faire des artistes, des artisans, les deux se confondent parfois, des maîtres de la vallée du Rhin souvent restés anonymes qui font du musée Unterlinden de Colmar une véritable vitrine de l’art rhénan en France de ces 15e et 16e siècles, durant lesquels le Rhin Supérieur a connu un véritable Âge d’or. Et tout ça est à voir à Colmar. L’inauguration officielle du Retable d’Issenheim rénové est prévue le 30 juin.