Les secrets de Neuvy- Sautour

A égale distance entre Auxerre et Troyes, la commune de Neuvy- Sautour est traversée par la Nationale 77. Il faut quitter la route pour découvrir quelques belles histoires et quelques belles et surprenantes adresses.

Eglise Saint Symphorien

Eglise Saint Symphorien qui date du XVIè siècle a été construite en deux fois. Tout d’abord la nef qui est appelée « La vieille église » puis l'abside et le transept.

Eglise Saint Symphorien de Neuvy Sautour © Radio France - Karine Decalf

L’église abrite une statuaire intéressante et surtout une "belle croix" de près de 10 mètres de haut.

Eglise Saint Symphorien de Neuvy Sautour © Radio France - Karine Decalf

Béatrice Kerfa nous raconte l'église de Neuvy Sautour Copier

La sellerie de Sautour

A "La sellerie de Sautour", Hervé Blot qui est sellier garnisseur, accueille les passionnés de véhicules anciens.

Hervé Blot, sellier garnisseur à Courcelles © Radio France - Karine Decalf

Hervé Blot, sellier garnisseur à Courcelles © Radio France - Karine Decalf

Hervé Blot, sellier garnisseur à Courcelles © Radio France - Karine Decalf

Rencontre avec Hervé Blot, sellier garnisseur Copier

Il restaure avec passion des véhicules des années 1900 à aujourd’hui, le tout dans les règles de l’art : Sièges, gainage, intérieur, moquette, pavillon, capote, mais aussi moto (selle confort), avion, bateau …

La Boulangerie de Neuvy Sautour

Remy Delanoue et Isabelle Lestrat font revivre la boulangerie de Neuvy Sautour, et proposent différents types de pains, des baguettes et des pâtisseries maison.

Isabelle Lestrat, boulangerie de Neuvy Sautour © Radio France - Karine Decalf

Rencontre avec Isabelle Lestrat, boulangerie de Neuvy Sautour Copier

Charlotte des Essarts

Fille naturelle de François des Essarts, seigneur de Sautour et lieutenant général de Champagne et de Charlotte de Harlay de Champvallon, Charlotte des Essarts naît en 1580.

Charlotte des Essart -

On lui attribue de nombreuses liaisons dont une avec Henry IV, et une avec Louis de Guise, cardinal de Lorraine.

Béatrice Kerfa nous raconte Charlotte des Essarts Copier

Catherine Manoel

Catherine Manoël est Maître-Artisan Confiturier (plus haut Diplôme de l'Artisanat en France) et créatrice française de confitures de luxe.

Gauthier Pajona et Catherine Manoel © Radio France - Karine Decalf

Des confitures élaborées avec des fruits frais et dans les règles de l’art qui aujourd’hui se dégustent dans le monde entier et dans les adresses les plus luxueuses de la planète.

Les confitures de Catherine Manoel, Coursan en Othe © Radio France - Karine Decalf

Elle est installée aujourd’hui à Coursan en Othe ou elle vous accueille dans son « Comptoir des confitures » qui est ouvert tous les après midi du mardi au samedi.