Les sentiers lumineux, la magie de noël investit le Parc Floral de Paris !

Au coucher du soleil, le Parc Floral de Paris s'illumine et se transforme pour laisser place à une expérience unique et magique. Petits et grands s'émerveillent au fil d'une balade immersive au cœur d'œuvres lumineuses et sonores exceptionnelles.

Sur un parcours d’environ 2km, laissez-vous emporter par des shows et aménagements hors du commun. Au total 22 installations, dont des spectacles sur l’eau uniques, la traversée d’une immense cathédrale lumineuse et de nombreuses œuvres spectaculaires conçues par de célèbres collectifs d’artistes contemporains. Sous les arbres drapés de lumières, le long du lac et des jardins scintillants, plongez dans un monde de féérie... Car c'est à la tombée de la nuit que la véritable magie de Noël opère.

Au fil de la balade, vous pourrez profiter d’une ou plusieurs pauses gourmandes. Avant, pendant ou après la visite, différents points de restauration seront ouverts aux visiteurs. Laissez-vous tenter par une pause chamallow grillés, un chalet proposant des boissons et collations dans l’esprit de Noël, ou encore par les deux restaurants bordants notre parcours, “Le Bosquet” et “Les Magnolias”.

Réservez vite vos places pour un moment inoubliable en famille ou entre amis

Un événement eco-responsable !

Soucieux du respect de l’aménagement du Parc Floral et de son impact écologique, Les Sentiers Lumineux de Noël est un événement pensé et mis en place dans une démarche éco-responsable.

Cette toute nouvelle manifestation ne consomme pas excessivement d’électricité, contrairement à ce peut laisser penser son grand nombre de prestations. La quasi-totalité des installations utilise des éclairages LED à faible consommation limitant drastiquement la dépense d’énergie et l’impact écologique.

Le montage des différents aménagements a été entièrement pensé en collaboration avec les équipes du Parc Floral pour respecter la disposition initiale du lieu et le bien-être des végétaux.