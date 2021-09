Les sorties de votre week end : une rando à Carcans, les médiévales de Bouliac, la grande fête d'Ayguemorte

Ce week end vous allez pouvoir (re)découvrir le lac de Hourtin – Carcans grâce à la rando France Bleu. On remonte la machine à voyager dans le temps avec les médiévales de Bouliac et une grande fête familiale à Ayguemorte les Graves.

La randonnée France Bleu Gironde

Ce dimanche 12 septembre, on prend l'air pour partir à la découverte du lac de Carcans - Maubuisson. France Bleu Gironde, le comité départemental de la randonnée de Gironde, le club Longe Côte Cap Ferret et les randonneurs du Pyla et du Bassin d’Arcachon vous ont préparé une journée découverte de la randonnée et du longe côte. Le longe côte c’est de la marche les pieds dans l’eau jusqu’aux hanches.

Au programme, au choix :

- Une randonnée accompagnée sur une distance de 8,5kms à 9h

- Une découverte de l'activité longe-côte à 9h30

- Une découverte de l'activité longe-côte à 13h30

- Une randonnée accompagnée sur une distance de 5,6kms à 13h

Cliquez ici pour vous inscrire sur l'activité de votre choix (inscription et pass sanitaires obligatoires)

Petits conseils pratique : Penser à emmener un petit sac à dos avec une bouteille d'eau, de quoi grignoter et un vêtement de pluie au cas où. Pour le longe-côte, une combi ou shorty ou maillot de bain et baskets usagées ou chaussons de plongée sont conseillés.

La grande fête

Les médiévales de Bouliac

L’édition 2020 avait été annulée pour cause de crise sanitaire, la 22ème édition des médiévales de Bouliac se déroulera donc cette année, en 2021, les 11 et 12 septembre. Le thème cette année : Richard cœur de Lion, qui a marqué l’histoire de la fin du 12ème siècle en Angleterre et en Aquitaine car il fut duc de notre région. Les médiévales de Bouliac sont un véritable voyage dans le temps, un retour au Moyen Age. Parmi les nouveautés de cette 22ème édition, le camp des Mortes Payes, un camp dédié à la navigation au Moyen Age.

Vous retrouvez toute la programmation du week end sur le site http://lesmedievalesdebouliac.com. Le site sera ouvert de 12h à 23h le samedi et de 11 à 19h le dimanche. Comme toujours, vous allez pouvoir déguster la gastronomie du Moyen Age avec les saveurs et les parfums de l’époque.

La grande fête d’Ayguemorte-les-Graves

La grande fête est une manifestation familiale entièrement gratuite mêlant concerts sous chapiteau, cinéma en plein air, arts de la rue, fanfares, feux d’artifice... mais aussi gastronomie, spectacle jeune public et diverses animations, parmi lesquelles une course de caisses à savon. Une parenthèse festive et conviviale organisée les 10, 11 et 12 septembre à Ayguemorte-les-Graves à 20 minutes de Bordeaux !

Le programme :

Vendredi 10 septembre

18h30 - Inauguration

21h30 - Cinéma en plein air "La Fameuse Invasion des Ours en Sicile" 2019 - 1h22 - Film d'animation et d'aventure de Lorenzo Mattotii - (portez vos chaises longues et vos plaids)



Samedi 11 septembre

9h - Marche nature, en partenariat avec la Réserve Géologique de Saucats à la découverte du bocage ayguemortais.

11h30 - La Grande dictée. Pas de compétition, juste le plaisir des mots !

12h - Concert de Minimum Fanfare (balkan, jazz, groove)

13h45 - Arts de la rue - Cie Toi d'abord

15h - Concert - String Swing Quartet (jazz Manouche, Swing)

16h30 - Arts de rue - Cie L'Aurore, "Le Cerf au Sabot d'Argent"

17h30 à 02h - Concerts et Arts de rue sous le grand chapiteau de la fête

23h - Feux d'artifices



Dimanche 12 septembre



11h30 - Concert avec Minimum Fanfare et apéritif offert par la municipalité

12h00 - Grand Banquet dominical (Huitres, entrecôte-frites et bonnes musiques ; bar à vins avec les producteurs des Graves)

14h30 - Concours international de caisse à savon. Vous pouvez participer à la courser en vous inscrivant ici https://bit.ly/InscritionCAISSEASAVON2021 ou sur place avant midi.