Les sorties France Bleu Limousin du 05 au 11 Décembre 2022

Mercredi 07 Décembre

Théâtre de L'union à Limoges _JEANNE_DARK_

Marion Siéfert, jeune autrice et metteure en scène révolutionne le monde du théâtre avec une performance fascinante et vertigineuse sur l’adolescence, magnifiquement jouée sur scène et sur Instagram par Helena de Laurens jeanne_dark_, c’est le pseudo choisi par Jeanne, instagrameuse orléanaise de 16 ans, issue d’une famille catholique. Harcelée par ses camarades de lycée sur sa virginité, un soir, elle décide de ne plus se taire et prend la parole en live sur Instagram. Le smartphone devient son journal intime. Portable à la main, dans les quatre murs de sa chambre, Jeanne se raconte, danse, filme son quotidien, et fait voler en éclats son identité, oscillant entre mise à nu et mise en scène fantastique de soi. _jeanne_dark_ questionne les adolescents sur leurs rapports au corps, à la religion, à l’intimité, le tout exposé sur un réseau social. Le mythe de Jeanne d’Arc passé au filtre d’Insta déchaîne toujours les passions et réinvente le théâtre

ⓘ Publicité

_JEANNE_DARK_ - Théâtre de L'Union

Au cinéma le JEAN GABIN à EYMOUTIERS

Opération Père Noël - Cinéma Jean Gabin

Jeudi 08 Décembre

A Isle, salle Robert Margerit à 20h30 Le KEVIN REVEYRAND QUARTET. Todos Juntos

Ce nouveau projet instrumental permet à Kevin Reveyrand de mettre en valeur l’expressivité de sa basse dans un répertoire de compositions originales résolument mélodiques et d’une grande richesse rythmique. Inspiré par les nombreux pays qu’il a eu la chance de visiter depuis 20 ans, ainsi que par les musiciens qu’il a côtoyés, Kevin Reveyrand s’est doté d’un background riche et métissé.

Sa musique lui ressemble, une élégance naturelle, sans artifice. Dans ce nouvel album, elle se déploie au gré des compositions, tantôt mélodique, tantôt festive, parfois contemplative.

Le choix de l’instrumentation et la qualité des musiciens qui l’entourent donnent à ce nouvel opus une identité claire et pleine de promesses, celle d’un jazz aux élans méditerranéens gorgés de soleil et d’optimisme, si précieux de nos jours.

Kevin Reveyrand parcourt le monde depuis des années, accompagnant de nombreux artistes aux esthétiques différentes : jazz, world music, soul ou chanson.

On a pu le voir ces dernières années aux côtés de Christopher Cross, Billy Cobham, Charles Aznavour ou Asa, pour qui il compose également.

Avec :

Olivier-Roman Garcia : guitare

Christophe Lampidecchia : accordéon

Roger Biwandu : batterie

Kevin Reveyrand : basse

kevin Reveyrand - CCR Margerit

BRIGADES DE LECTURES à Royère de Vassivière

Avec la compagnie Veilleur Matthieu Roy

À 19H À LA MÉDIATHÈQUE

En partenariat avec la SCÈNE NATIONALE d’Aubusson

Le texte choisi : « Après nous, les ruines » de Pierre Koestel, sera lu par une brigade de 4 comédiens.

ENTRÉE LIBRE & GRATUITE - + 12 ANS - DURÉE 1H

Affiche Brigades de Lectures - médiathèque Royère de Vassivière

La chorale des Dames de Choeur d'ISLE se produira en concert le vendredi 9 décembre 2022 à 20h à la salle Jean COCTEAU à PANAZOL

Concert de Noël - Les Dames de Choeur

Samedi 10 Décembre

LES 24H00 DE VICQ SUR BREUILH. Dès 15h00 samedi auront lieu les 24 heures de Vicq-sur-Breuilh ! Sur le véritable circuit reconstitué du Mans, à l'échelle 1/32ème à la salle des fêtes, 12 équipes de 4 pilotes de voitures télécommandées vont s'affronter. Le tout au profit de l'association Trait d'Union

Les 24h00 de Vicq Sur Breuilh - Asso 24hdevicqsurbreuilh

La Ville d**’Uzerche** accueille à l’Auditorium Sophie-Dessus : Debout sur le zinc avec le nouvel album « L’importance de l’hiver » le samedi 10 décembre 2022 à 20h30 "Avant le printemps, il faut passer par l’hiver". De cette évidence naît une chanson qui invite au réveil, et dans ses pas éclot le dixième album studio de Debout sur le Zinc, L’Importance de l’hiver. Danses poétiques, hymnes intimes, vignettes de l’air du temps : les six musiciens de Debout sur le Zinc, acharnés des tournées, et après leur album consacré à Boris Vian, nous offrent quatorze chansons généreuses, franches, profondes. Produit en compagnie du réalisateur Johan Guidou au cours de l’éprouvante année 2020, l’album L’Importance de l’hiver affiche une radieuse confiance dans le soleil qui viendra, une insolente manière de déjouer la mélancolie et de rendre force au cœur. Cédric Ermolieff, batterie, ukulélé, chœurs / Chadi Chouman guitares, trompette, chœurs / Olivier Sulpice banjo, mandole, tin whistle, cornemuse du centre / Romain Sassigneux chant, guitares, clarinette, chœurs, banjo, clavier / Simon Mimoun chant, violon, trompette, clavier, guitare, chœurs / Thomas Benoit basse, contrebasse, guitare, trombone, guembri, chœurs Le spectacle en bref : Concert tout public Samedi 10 décembre 2022 à 20h30 à l’auditorium Sophie-Dessus à Uzerche Durée : 1h45 Tarifs : 25 € / 20 € / 15 €

Debout sur le Zinc - ©Pierrick Guidou

Les bénévoles du Secours Catholique de Brive organisent leur Braderie de Noël le samedi 10 Décembre 2022 de 9 h à 17 h dans leurs locaux du 16 rue Jean Fieyre à Brive au profit des personnes les plus démunies et les plus fragiles.

Grand choix d'objets ; jouets, vêtements, accessoires de mode, vaisselle, bibelots, livres, disques vinyles ou cd...

Un salon de thé ou brasserie est mis en place pour passer un moment convivial

Marché de Noël de Pompadour

Affiche Noël à Pompadour - Comité des fêtes de Pompadour

O REPAIRE DES ARTISTES à Bussière Poitevine

Revue cabaret - o Repaire

L’amicale Scolaire Bussieroise organise son marché de Noël au profit des écoles des Bussière Galant le samedi 10 décembre 2022.

30 artisans et producteurs locaux proposeront leurs créations et leurs produits.

Vente de sapins de Noël « Nordman »

Le Père Noël sera lui aussi présent (séance photo de 11H00 à 11H30 et de 16H00 0 16H30). Il apportera sa boite aux lettres pour vous permettre d’y déposer la vôtre.

Rendez – vous à la salle des fêtes de Bussière Galant le 10 décembre de 9H00 à 18H30.

Vin chaud – Buvette – Petite restauration - Pâtisseries

Entrée gratuite

Concert de Noël : les Nadalons, chants de Noël en occitan et français, interprétés par Olivier PAYRAT accompagné de vielles à roue, l e Samedi 10 Décembre à 18 h en l'église de Gimel Les Cascades

Concert les Nadalons - Les Amis de Gimel

Le comité de jumelage et le CAC (Centre d'Animations Communales) organisent leur marché de Noël à BOISSEUIL. De nombreuses surprises inédites vous y attendent ! ! nombreux artisans de divers horizons, décorations de sablés avec les enfants, tours de calèche , présence du père Noël, restauration possible sur place : foodtrucks et brasero de chez DU Beau Du Bon, illuminations, musique et fabrication de jolies décorations pour illuminer tous ensemble notre magnifique sapin ; chorale au sein de l'église, photobooth et carte de vœux offertes ! ! !