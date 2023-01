Les sorties France Bleu Limousin du 23 au 29 janvier 2023

Mercredi 25 janvier

Projection du film Soleil vert le 25 janvier

A partir de 19h30, l’équipe Récréasciences et Décal’Ciné vous invitent à l'Espace Jules Noriac à Limoges pour (re)découvrir le film d'anticipation Soleil Vert.

Une projection sera suivie d'une session questions/réponses avec Michel Galliot, climatologue et Loïc Artiaga, spécialiste de l'histoire culturelle à l’Université de Limoges.

Jeudi 26 janvier

DUTRONC & DUTRONC 20h

ZÉNITH LIMOGES MÉTROPOLE

Jacques et Thomas Dutronc se rejoignent sur scène pour une tournée unique !

Père et fils, monstres sacrés de la scène française, vous donnent rendez-vous pour des concerts exceptionnels sous le signe du partage et de la complicité. Deux artistes hors du commun à retrouver sur les routes de France, Suisse et Belgique dès le mois d’avril 2022. billetterie : www.box.fr

Vendredi 27 janvier

Du 27 au 29 Janvier 4e meeting de la ville de Brive

Meeting qualificatif pour les championnats de France N2, Elite, juniors et Open d'été.

Affiche meeting de brive - Club des nageurs de Brive

La Nuit des conservatoires: une nouveauté à Limoges.

La Nuit des conservatoires proposera gratuitement des prestations dans toutes les disciplines (musique, danse, art dramatique) au Conservatoire à rayonnement régional. Une nuit aussi festive que créative. Un événement à l’origine national, se démultipliant en local, pour célébrer les arts et la culture, la créativité, la diversité et le dynamisme des établissements d’enseignement artistique, qu’ils soient publics ou associatifs. La mission des écoles et conservatoires est de sensibiliser, former les amateurs et professionnels, diffuser le spectacle vivant et soutenir les diverses formes de pratiques artistiques. C’est pourquoi le conservatoire de Limoges, en partenariat avec les conservatoires de Tulle et de la Dordogne, offre l’occasion de venir profiter d’un moment musical et chaleureux auprès des élèves et de mettre ce lieu créatif à disposition des Limougeauds gratuitement.

Le programme de la soirée : • 18 heures - Auditorium : Ensemble de contrebasses et altos Ensemble de harpes et altos Ensemble de clarinettes, harpes, piano, chant

• 18 h 15 – 3e étage : trios jazz

• 19 heures - Auditorium : orchestre d’harmonie

• 19 heures - salle 101 : art dramatique - improvisations

• 20 h 15 - Auditorium : orchestre d’harmonie junior → Et bien d’autres surprises tout au long de la soirée organisées par les danseurs, les chanteurs et les musiciens.

LA TENDRESSE Au Théâtre de l'Union à LIMOGES.

Spectacle réunissant sur le plateau des jeunes hommes qui, par la parole ou la danse, viennent raconter leur parcours et interrogent ce qu'est aujourd'hui la masculinité

Conception et mise en scène Julie Berès

ven. 27 jan. 19h

sam. 28 jan. 18h

JE VIENS CHANTER CHEZ TOI TOUTE NUE EN ECHANGE D'UN REPAS au Théâtre de l'Union à LIMOGES

Performance poétique, ode chantante et musicale à l'humain portée par toute la sensibilité de Vanasay Khamphommala

ven. 27 jan. 17h30 > 22h

sam. 28 jan. 16h > 21h

Samedi 28 Janvier

LES INOUÏS DU PRINTEMPS DE BOURGES au CCM John Lennon à LIMOGES

Premier dispositif national de repérage et de sélection de nouveaux talents artistiques, les iNOUïS du Printemps de Bourges Crédit Mutuel s’appuient sur 28 antennes territoriales françaises et francophones et plus de 350 professionnels qui défrichent sur tout le territoire la jeune garde qui fera l’actualité musicale de demain. Ce réseau unique, piloté par Réseau Printemps, participe depuis 36 ans, au développement et à la professionnalisation des projets artistiques émergents, et offre la possibilité aux artistes/groupes en rock, chanson, électro et hip-hop de rencontrer professionnels et public. Entrée libre / Tout public Avec 6Team Prod et la Fédération Hiero Limoges

A Flavignac

Dans le cadre de la journée mondiale des zones humides, le CEN Nouvelle-Aquitaine vous invite à participer à la restauration d'une mare. Curage, reprofilage des berges et autres petits travaux sont au programme de la journée. Repas partagé le midi.

Inscription obligatoire : Fabienne NAUWYNCK 07.68.88.95.32

Rendez-vous à Busserolles, Flavignac*

Prévoir bottes, gants, pelles, bêches, pioches, sécateurs, scies*

Chantier bénévole à Flavignac - CENNA

Sidonie-Gabrielle Colette dite Colette aurait eu 150 ans cette année

Colette a vécu en Corrèze une dizaine d’années entre 1911 et 1923, les personnes qui la connaissent vraiment bien le savent sinon pour les autres c’est un peu mystérieux...

Pour la petite histoire, tout commence par une histoire d’amour (c’est souvent le cas!).

En effet, Colette tombe amoureuse d’Henry de Jouvenel, un des rédacteurs en chef du journal « Le Matin », à l’époque elle écrit ses premiers contes. On est en 1911 et très rapidement, c’est un coup de foudre réciproque et Henry de Jouvenel va l’emmener jusqu’à sa terre natale, la Corrèze.

Elle séjournera au château de Castel-Novel surnommé par Colette « La grande baraque ». Elle y passe la belle saison entre 1911 et 1923.

Elle aimera particulièrement la Corrèze et surtout « les fruits de la Terre Limousine »

Rendez-vous aux Jardins de Colette à Varetz ce weekend comme toute au long de cette année 2023

Le Comité des Fêtes de Saint Martin Terresus organise depuis 1965 des manifestations festives et culturelles pour animer et promouvoir la commune.

Ce samedi 28 janvier soirée cabaret avec l'Ensemble Chorégraphique de Sauviat-Sur-Vige.

Soirée cabaret à Sauviat - Comité des fêtes. Sauviat sur Vige

L'association Délires et des Notes en partenariat le Centre Régional des Musiques Traditionnelles en Limousin (CRMTL) organise la Nuit de la bourrée en Limousin, le samedi 28 janvier 2023 à la salle des fêtes de Sainte-Féréole. Une journée entière d'événements festifs avec au programme des stages (chants et danses) dans la journée et un grand bal avec 5 groupes le soir.

Nuit de la Bourrée 2023 - crmtl

"LE CYCLO CLUB PALAISIEN ORGANISE A LA SALLE DES FETES GERARD PHILIPE AU PALAIS SUR VIENNE

- LE SAMEDI 28 JANVIER DE 8H A 18H UN VIDE DRESSING - BUVETTE, RESTAURATION SUR PLACE

RESERVATION DES EMPLACEMENTS 06.72.96.36.45

- LE DIMANCHE 29 JANVIER A 15H UN MEGA LOTO - NOMBREUX BONS D'ACHAT - SUPER TOMBOLA

BUVETTE, RESTAURATION SUR PLACE

RENSEIGNEMENTS 06.07.65.16.79, 06.42.45.39.87"

Loto au Palais sur Vienne - Cyclo Club Palaisien

Dimanche 29 Janvier

L'Opéra de Limoges présente l'opéra de François-Adrien Boieldieu

LA DAME BLANCHE

sur un livret d'Eugène Scribe d'après Walter Scott

Dimanche 29 janvier 2023 à 15h

Mardi 31 janvier 2023 à 20h

La Dame blanche connut un immense succès lors de sa création. Une oeuvre majeure du genre qui enthousiasma Rossini, Wagner et Weber, et inspira même Hergé dans Le Crabe aux pinces d’or et Le Trésor de Rackham le Rouge.

Apparitions fantastiques et coups de théâtre…

Au XVIIIème siècle ; un manoir en écosse, en déshérence. Un fantôme, Anna, une orpheline adoptée par les Avenel et chargée de veiller sur les biens la famille. Un sous-lieutenant, George Brown, amoureux d’Anna, qui s’oppose aux visées mercantiles de Taveston…

Si dans la culture moderne, La Dame blanche est un fantôme plutôt funeste, cela n’a pas toujours été le cas. Dans les mythes pyrénéens, il est mention d’une Dame blanche dont la noble mission est de protéger un lieu ou un territoire. Dans l’opéra-comique de Boieldieu, de la même manière, le personnage de la Dame blanche est présent pour empêcher le vil Gaveston de s’emparer du château des Avenel.

La metteure en scène, Pauline Bureau, connue pour ses textes et mises en scène autour de faits ou phénomènes de société, lui valent souvent le qualificatif de « dramaturge du réel ». Ici, elle semble s’éloigner radicalement du contemporain pour plonger dans le « romantisme gothique » de La Dame blanche .