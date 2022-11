Les sorties France Bleu Limousin du 28 Novembre au 04 Décembre

Mardi 29 novembre

Duo Accordéon – Violon, Elodie Soulard & Amanda Favier à 18h30

Conservatoire de Brive - Auditorium Francis Poulenc

Le Conservatoire musique, danse, théâtre de la ville de Brive accueille un duo composé de deux brillantes musiciennes, Elodie Soulard à l’accordéon et Amanda Favier au violon, concert proposé en collaboration avec le Festival de la Vézère.

L’une est au violon, l’autre est à l’accordéon. Chacune a sa carrière, que ce soit avec les plus grands orchestres, en participant à diverses formules instrumentales ou sur disque. Elles se produiront dans un duo complice et en parfaite harmonie.

ⓘ Publicité

Amanda Favier & Elodie SoulardR - Festival Vézère

Mercredi 30 Novembre

A la Médiathèque d'USSEL à 14h00 RECUP'CREATIVE Atelier "décorations et emballages de Noël en récup" pour alimenter la vitrine de la médiathèque. Public familial dès 6 ans - Gratuit

A la médiathèque de Meymac ATELIER NUMERIQUE Imaginez un livre qui s'animerait devant vos yeux ? C'est possible grâce à la réalité augmentée . Lorsque la tablette ou le smartphone passent au-dessus des pages, les décors et personnages prennent vie laissant place à de magnifiques illustrations animées. Le lecteur peut toucher l’écran afin d’agir sur les personnages, les décors et déclencher des animations. A découvrir également lors de cet atelier : des casques virtuels pour plonger dans un univers en 3 D et une application pour animer des coloriages . Public familial - Gratuit

Jeudi 01 décembre

Au centre culturel de Brive La gaillarde URGENCE LIBAN Expo-vente des dessins de Mathilde B. du jeudi 1er décembre au vendredi 02 décembre

Les bénéfices de la vente des œuvres seront intégralement reversés à des associations caritatives Libanaises.

Rencontre avec l’artiste autour d’un verre jeudi 1er décembre à 18h.

Du jeudi 1er décembre au vendredi 2 décembre de 10h à 12h et de 13h à 18h.

Expo Liban - CC Brive La Gaillarde

La Cinémathèque de Nouvelle-Aquitaine, l’Association Espace Porcelaine, la BFM de Limoges et l'INA vous présentent :

LIMOGES, CITE PORCELAINIERE.

Thomas Hirat (directeur du four des Casseaux) et Philippe Frontier (Haviland) reviendront en images sur le passé porcelainier de Limoges pour vous présenter et commenter des archives passionnantes pour la plupart conservées et numérisées par la Cinémathèque de Nouvelle-Aquitaine à Limoges.

Lors de cet évènement vous seront présentés des photos et des films d’amateurs sur des usines et des fours aujourd’hui disparus, un riche patrimoine visuel qui fait voyager le spectateur au temps de l’industrie, face aux grands fours ronds, dans les rues de Limoges, capitale de la porcelaine.

Cette conférence sera l’occasion de (re)découvrir les quartiers de Garibaldi, Labussière ou des Casseaux dont l’urbanisme a fortement été façonné par le passé industriel de la cité.

Le jeudi 1er décembre à 18 h 30 – Auditorium Clancier BFM de Limoges.

Entrée libre, sans réservation

Porcelaine de Limoges - © CDNA - Fonds Géo Martin

Vendredi 02 Décembre

A la salle des fêtes de Sexcles, à partir de 19h, Le comité des fêtes et le réveil du soir de Sexcles organisent la belote du téléthon.

Tous les bénéfices de la soirée iront au téléthon.

Buvette, patisseries, nombreux lots, bourriche garnie, traditionnelle soupe à l'oignon offerte.

inscription au 0674173995 10€ par personne

Le marché de Noël de Lubersac

Marché de Noël de Lubersac - Mairie de Lubersac

Le Téléthon d'Argentat

Téléthon Argentat - Association La Dordogne de villages en barrages

Compreignac. c'est le téléthon à la Salle des fêtes, au Gymnase et autour en extérieur.

Nombreuses associations s'associent pour plusieurs animations.

Samedi 2 et Dimanche 3 décembre

Vente de Crêpe par l'association des Parents d'élèves Tournoi de Foot/ Hand par l'association : Tennis Roulage par l'association : Moto Club Repas dansant par l'association : Animation Sortie vélo par l'association : Boule

et Sortie pédestre par l'association : Nature

Téléthon à Compreignac - Assos Compreignac

Aixe-sur-Vienne Village Téléthon Haute-Vienne 2022 2, 3 et 4 décembre 2022

Halle marchande, salle Yves Montand, place René Gillet, centre Jacques Prévert

Cette année, la commune d’Aixe-sur-Vienne a été de nouveau sélectionnée par le comité départemental du Téléthon pour être Village Téléthon pour la Haute-Vienne, afin achever ce que le COVID a interrompu en 2020.

Ville phare du Téléthon en Haute-Vienne, Aixe-Sur-Vienne déploiera son énergie et son dynamisme au profit du Téléthon, sur le thème de la couleur.

En lien avec de nombreux clubs et associations d’Aixe-sur-Vienne ainsi que l’Association des Artisans et Commerçants d’Aixe-sur-Vienne, le comité d’organisation propose un programme riche et varié, de nature à mobiliser toutes les tranches de population : activités sportives, démonstration de taekwondo, jeux d’adresse, jeux de société, tournoi de belote, spectacles de danse et de zumba, musique, baptêmes de plongée, fresque peinte de l’artiste Sêma Lao, opération « vis ma vie », randonnée adaptée aux personnes en situation de handicap, engins roulants originaux, relais de vélos d’appartement, karaoké, marche aux flambeaux, et pour finir en apothéose, un concert festif au Centre Culturel Jacques Prévert, animé par Stéphane Villard.

Des paniers garnis offerts par les supermarchés d’Aixe, ainsi qu’une grosse citrouille offerte par un bénévole, seront également à gagner par tirage au sort, au profit du Téléthon.

Pour les gourmands et les frileux, des boissons chaudes, du vin chaud, de la soupe et des crêpes seront préparées en continu par les bénévoles. Et de 17h à 20h vendredi et samedi, le food-truck Aixois « Juste au coin d’la rue » saura satisfaire les plus gros appétits.

Pendant 2 jours, des animations, des jeux et des festivités, à toute heure de la journée, pour petits et grands : il y aura toujours quelque chose à faire, à voir, ou à écouter !

Village téléthon - Aixe Sur Vienne

Samedi 03 Décembre

Le marché de Noël de Meyssac

Le Téléthon continue à Aixe Sur Vienne !

Flash Mob à Aixe Sur Vienne - ass Sport & santé Val de Vienne

Le marché de Noël de Meyssac - Les amis de Meyssac

A Sarran, Limouisn Nature Environnement organise le 3 décembre une animation dans le cadre du Téléthon :

Plantons des haies, plantons des pommiers !

Samedi 3 décembre 2022, au Musée du président Jacques Chirac (de 10 H -12 H) aura lieu une animation gratuite de sensibilisation à la plantation de haies et d’arbres fruitiers locaux. A cette occasion, un spécialiste de la biodiversité vous expliquera le rôle et l’importance du bocage dans nos paysages corréziens. Des passionnés d’anciennes variétés locales de pommes seront également présents pour vous familiariser à la sauvegarde des pommiers « d’antan », arbres greffés en voie de disparition. Des conseils sur la taille, la greffe, le soin du verger vous seront prodigués. Durant ces deux heures, vous participerez à la plantation d’une haie fruitière qui, à terme, nourrira êtres humains et faune sauvage

Vente de jus de pommes locales au profit du Téléthon

Organisateurs : Limousin Nature Environnement, la société Eco Tree, l’association des Croqueurs de pommes et le Conseil départemental de la Corrèze

Plantons des haies, plantons de pommiers - LMNE

L'association des parents d'élèves de l'école de Chanteix organise son loto le samedi 3 décembre à partir de 20h à la boîte en zinc (ouverture des portes à 19h).

Nombreux lots à gagner : un voyage de 2 jours et une nuit pour 2 adultes et 2 enfants au Puy du Fou, une télé de 100cm, des appareils électroménagers, des entrées pour des parcs,....

Tarifs : 4€ le carton, prix dégressifs selon la quantité.

Partie gratuite pour les enfants.

Et le dimanche 4 décembre de 9h à 17h, l'APE organise aussi à la boîte en zinc un marché de Noël.

Nombreux exposants : artisanat local, miel, vins, bières, décoration, ...

Activités pour les enfants : Atelier fabrication de carte de Noël, maquillage, visite du Père Noël

Spectacle Langue des signes par les enfants du centre de loisirs Louloubatou.

Entrée libre et restauration sur place pour les deux évènements.

L'APE organise ces manifestations dans le but de récolter de l'argent pour financer les activités de l'école. Venez nombreux.

Loto à Chanteix - APE Chanteix

Marché de Noël Chanteix - APE Chanteix

Le Duo Dema sera en concert le samedi 3 décembre, espace Simone Veil à Limoges. Le duo Dëma mélange le timbre chaleureux de la clarinette et la sensibilité de la guitare dans un répertoire diversifié harmonisant la musique populaire et classique d'hier et d'aujourd'hui.

Ce sera est organisé au profit de l'association Actions pour l'autisme Asperger Limoges.

Concert Duo DEMA - Association Actions pour l'autisme Asperger Limoges

L’association PanaRock a le plaisir de vous informer que la 8ème édition du festival ‘Rock pour le Téléthon’ aura lieu le samedi 03/12/2022, à partir de 16h00, dans la superbe salle du Rok, à Panazol.

Le tarif d’entrée est de seulement 2 euros (qui seront reversés au Téléthon).

Huit groupes sont au programme : Folk Progress, Deadline Shadow, Gwen & the Boyz, Lythium, Hushin’Tones, Féelarsen, The Marshall Plan et Rorckal.

Sur place, buvette et restauration au bénéfice du Téléthon.

Rock Pour le Téléthon - Panarock

La Commune d’Orliac-de-Bar se mobilise pour le Téléthon

Le samedi 3 décembre, les forces vives de la commune se mobilisent pour le Téléthon. L’équipe de bénévole, soutenue par les associations locales et la municipalité, organise de nouveau un événement afin de récolter des fonds dans le cadre du Téléthon.

Ainsi, dès 7h30, un petit déjeuner et un casse-croûte seront proposés à la salle polyvalente communale, à côté de la mairie. Du pain sera cuit dans les fours à pain communaux et du pot au feu sera préparé. Le tout sera vendu à emporter à partir de 11h30. Dans une démarche de développement durable, il est demandé aux consommateurs de venir retirer leurs commandes avec leurs propres contenants. Des objets à l’effigie du Téléthon seront également disponibles à la vente.

Pour accompagner cette démarche et proposer une animation au village, les organisateurs proposent une deuxième édition du marché de Noël des créateurs et producteurs locaux de 10h à 17h. Ce sera l’occasion de réaliser ses achats de Noël en soutenant les commerçants et artisans corréziens. Une buvette sera proposée toute la journée dont le bénéfice sera reversé au Téléthon. L’entrée est gratuite.

Téléthon à Orliac De Bar - Mairie

Les premiers froids arrivent enfin... la saison du vin chaud va commencer😉

Artisans et producteurs seront présents à St Cyr le samedi 3 décembre, à partir de 10 h à l'occasion de notre marché d'hiver...

Petite nouveauté cette année, nous vous proposerons des huîtres à emporter ou à déguster sur place !

Et bien entendu, jus de pommes, infusions, café, bières et gourmandises salées et sucrées à consommer sur place et/ou à emporter !

A midi, concert de "La Louve"

et pour terminer la soirée RDV à Obro - résidence d'artistes 19h sortie de résidence - Bruire , solo de danse - Lou Pennetier - entrée libre

Marché d'Hiver - Ferme Anne et Carotte

Journée Téléthon à Monceaux sur Dordogne organisée par l 'association le Fil des aidants19 et la participation d’associations moncelloises. Cette année les aidants à domicile sont mis à l'honneur par l'AFM Téléthon .

10heures -12heures : Ballade facile commentée autour du Malfarge par Michel Vernejoux

16heures : Concert avec ‘’ Les Jumeaux’’ Originaires de l’Aveyron Gilles et Jérôme Noël accompagnés d’un quatuor à cordes et d’un pianiste cordes et d’un pianiste. Désormais ils complètent leur répertoire de variétés françaises avec leurs propres compositions.

A 19 heures 30 : Repas téléthon froid Sur réservation tél 06 86 05 78 09

Toute la journée à partir de 10 heures : La Boutique téléthon , Bar à soupe , Bar à gourmandises , Séances gratuites de Shiastu ,

Exposition photos ,buvette**.**