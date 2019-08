Les sorties incontournables de votre week-end en Gironde, les 24 et 25 Août

Démarrez le weekend un peu plus tôt à Monségur qui vous propose "Les vendanges de l'espoir". Vous préférez les grandes fresques historiques, direction Villandraut pour une évocation de la deuxième guerre mondiale. Pour la suite du weekend, flash-back Médiéval, ou ambiance Latino et Expo Rapaces.

Gironde, France

Les Vendanges de l'espoir

L’association “Les Vendanges de l’Espoir” vous attend vendredi 23 Août à partir de 20heures pour un concert en live sous la Halle de Monségur avec la participation de Sacha de Début de Soirée, Thierry Pastor, Jean Schultheis, Ottawan, Muriel Dacq, Patsy, Richard Sanderson, Luna Parker. Une affiche de folie pour venir en aide aux enfants malades et porteurs de handicap. Faites vous une bouffée de nostalgie ; le prix de votre place servira une belle et noble cause!!!

Les Combattants de L'ombre à Villandraut

Vendredi 28 juin 1940, un convoi de SS arrive à Villandraut, le village occupé vient de passer à l'heure allemande... Très vite, la résistance s'organise, entre renseignements, actes de sabotage, pieds-de-nez aux Allemands, et dénonciations, les villageois vont vivre quatre années charnières. Quinze comédiens vous feront traverser une grande fresque historique entre l'été 1940 et la libération de Villandraut, le 24 août 1944. Venez le temps d'une soirée, vibrer aux côtés de ces combattants de l'ombre au château de Villandraut. Vous avez rendez-vous avec l'histoire le vendredi 24 août et Samedi 25 Août à 20 Heures.

Les Médiévales de Lesparre Médoc

Les Médiévales : une journée pour vous plonger dans l’atmosphère du Moyen Age Animations et repas dans les Jardins de la Tour de l'Honneur avec une journée belle et chargée : 11h : Parade costumée dans la ville jusqu'au Donjon. Toute la journée : Animations et jeux gratuits pour les enfants - Marché artisanal - Jeux anciens - Démonstrations de combat - Campement Médiéval - Spectacle de fauconnerie - Jongleurs et autres saltimbanques… - 21 h : Festin Médiéval avec ambiance musicale et spectacle de cracheurs de feu Les visiteurs costumés seront les bienvenus.

Le groupe Latin Spirit à Andernos les Bains

Orchestre Latin unique en son genre, composé des meilleurs musiciens de la scène Bordelaise. Dans l'esprit des grandes formations afro-cubaines telles que celles de Tito Puente, Poncho Sanchez ou Orlando Maraca, Latin Spirit propose un répertoire fusionnant les rythmes Latins endiablés et la richesse des harmonies jazz sans oublier quelques titres Salsa du meilleur cru. ils vont jouer sur l'esplanade de la jetée d'Andernos en soirée. L'accès est libre. Profitez-en!

Exposition Becs & Ongles

Domaine de Certes et Graveyron

Sur plus de 400 m², venez découvrir les liens qui unissent les hommes et les rapaces à travers des installations artistiques, des témoignages et des dispositifs ludiques. Cette exposition propose une immersion sensorielle, culturelle et scientifique dans le monde des rapaces.