Les sorties incontournables de votre week-end en Gironde les 28 et 29 décembre 2019

L'immense chapiteau blanc et rouge du cirque Arlette Gruss, l'un des plus vastes de France, est installé sur la place des Quinconces à Bordeaux jusqu'à la fin janvier.

Bordeaux, France

Le cirque Arlette Gruss fête ses 35 ans place des Quinconces à Bordeaux

Bêtes de cirque, c’est le nom du nouveau spectacle proposé dans le cadre de la tournée des 35 ans du cirque Arlette Gruss. L’immense chapiteau blanc et rouge – l’un des plus grands de France – est installé sur la place des Quinconces à Bordeaux jusqu’au 20 janvier. En plus des numéros de dressage de chevaux, spécialité maison, le cirque Gruss propose les grands classiques : acrobates, jongleurs, clowns, mais aussi des moments étonnants, comme le show des motos dans une cage en forme de boule, ou du dressage de rats. Trois représentations sont proposées vendredi, trois samedi et trois autres dimanche.

La Teste-de-Buch prolonge la féérie de Noël avec un spectacle pyrosymphonique

Pourquoi cantonner Noël au 25 décembre ? Les fêtes se prolongent à la Teste de Buch qui propose son traditionnel feu d’artifice version musicale sur la place Gambetta ce vendredi 27 décembre (le public sera installé sur le parvis de l’Hôtel de Ville). C’est la société Carat pyrotechnie, qui réalise les spectacles proposés dans le superbe cadre de l’abbaye de la Sauve Majeure, qui se charge des réjouissances. Initialement prévu le week-end du 21-22, le « Noël féérique » a dû être reporté suite au passage de la tempête Fabien.

C'est la société Carat Pyrotechnie, basée dans le Lot-et-Garonne, qui se charge du spectacle cette année. - Capture d'écran site web Carat Pyrotechnie

Les Boxers de Bordeaux reçoivent les Pionniers de Chamonix en Synerglace Ligue Magnus de Hockey

Ce n’est peut-être pas un choc des titans, mais c’est une rencontre importante pour Chamonix, qui se retrouve à la huitième place du classement (sur 11) avec deux matchs en retard, et pour Bordeaux qui lorgne vers le podium du haut de sa cinquième place. Une bonne idée sortie pour les fêtes, les matchs du sport collectif le plus rapide du monde sont toujours impressionnants à voir. Ce samedi 28 décembre à 18 heures à la patinoire Mériadeck.

Les Boxers de Bordeaux sont actuellement 5e du championnat.

Thibaud Choplin rallume le feu, hommage à Johnny à la Drôle de scène à Bordeaux ce dimanche

Voilà déjà deux ans que celui qui fut l’idole des jeunes nous a quitté. Et pourtant il est toujours aussi présent, que ce soit dans nos cœurs, sur les ondes de France Bleu mais aussi à travers des hommages, comme celui que lui rend ce dimanche l’humoriste et imitateur Thibaud Choplin, à 19 heures à la Drôle de Scène.

Kitch ou double au théâtre Molière de Bordeaux

Un duo de transformiste, en répétition de leur numéro de cabaret avant les fêtes de fin d’année, est frappé par une mauvaise surprise : l’un des membres du binôme est malade, obligé de prendre du repos. Mais qui va prendre la relève ? Le médecin, l’huissier de justice venu vérifier les comptes du cabaret ou encore le frère jumeau du malade qui débarque du Pays Basque ? La revue aura bien lieu, mais à quoi ressemblera-t-elle ?

Un moment de détente et de rire à partager entre amis ou en famille au théâtre Molière, rue du Temple à Bordeaux vendredi 27 et samedi 28 décembre à 20h30, et dimanche 29 à 16 heures.