Les sorties incontournables de votre weekend en Gironde 22, 23 et 24 novembre 2019

A ne pas rater ce weekend des 22, 23 et 24 novembre, course à pied sur le Bassin d’Arcachon, avalanche de poudreuse à Bordeaux, les Innocents au Rocher de Palmer, les portes-ouvertes dans l’appellation Loupiac, une conférence sur les arbres et le Festival du film d’histoire de Pessac.

Gironde, France

Parmi les sorties incontournables de votre weekend : Cross de Gujan-Mestras, La foire à la brocante aux Quinconces, le festival « Montagne en scène » à Bordeaux, la tournée des Innocents qui passe par Cenon, les Journées gourmandes à Loupiac, une conférence autour des arbres à Lormont, et une pièce truculente à découvrir aux Salinières ! On y va ?

Cross de Gujan-Mestras

45éme édition de la course mythique du Bassin d’Arcachon. Rendez-vous pour deux jours de fête et de runs sur le site de Chante-Cigale à Gujan-Mestras avec des courses pour tous les âges et tous les niveaux : Maxi cross, courses USEP, family run, marche nordique, balade des pitchouns… A noter que plusieurs parcours sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Il est possible de vous engager sur place, au plus tard une heure avant le départ de chaque épreuve, au stand de retrait des dossards de dernières minutes au Village du Cross. A Gujan-Mestras samedi 23 et dimanche 24 novembre avec France Bleu Gironde, radio partenaire de l’événement !

Foire à la brocante et aux jambons

Deux fois par an, la place des Quinconces à Bordeaux est investie par d'étranges baraquements semblant sortir d'une autre époque. Normal, il s'agit de la Foire aux antiquités et à la brocante. Foire de printemps en avril mai, Foire d'automne en novembre-décembre. Les passants et chineurs apprécient de déambuler dans les allées pour tenter d'y trouver la perle rare ou compléter une collection. Meubles, bibelots de toutes époques, livres, ustensiles de cuisine d'hier... sont présentés par plus de 150 exposants. En même temps que les antiquités et la brocante, les amateurs de saveurs authentiques apprécient la Foire aux jambons qui se tient aux mêmes dates sur la place des Quinconces. Tous les jours de 10 heures à 18 heures, du vendredi 22 novembre au dimanche 08 décembre 2019 sur l’esplanade des Quinconces à Bordeaux.

Le rendez-vous incontournable des chineurs !

Festival « Montagne en scène »

A quelques semaines de l’ouverture des stations des Pyrénées, l’envie de chausser des skis vous démange ? Alors ne ratez pas le festival « Montagne en scène » qui arrive à Bordeaux et qui vous propose de découvrir, sur grand écran, les meilleurs films de montagne ! Rendez-vous au cinéma CGR Le Français de Bordeaux pour une nuit blanche. Ouverture des pistes à partir de 19h30 !

Les Innocents en concert au Rocher de Palmer

On a tous chanté sur « Jodie », « Colore » ou « Miss monde pleure » ! Les Innocents sont de retour. Pour leur nouvel album, « 6 ½ », J.C. Urbain et J.P. Nataf se sont libérés de la pression du come-back et ont retrouvé la charmante candeur des origines. Un duo à cœur ouvert qu’on a hâte de retrouver sur scène. A ne pas manquer, samedi 23 novembre à 20h30 au Rocher de Palmer de Cenon.

Journées gourmandes Loupiac et foie gras

Organisées par le Syndicat des vins de Loupiac à 30 mn de Bordeaux, les 23èmes journées gourmandes Loupiac et foie gras réunissent 21 vignerons de l’appellation et autant de fermiers landais, producteurs de foie gras pour un weekend festif et gourmand. Une occasion de faire quelques provisions indispensables à l’approche des fêtes de fin d’année ! Durant deux jours : ateliers culinaires, dégustations gratuites de ce vin blanc liquoreux (réputé pour sa richesse aromatique et sa longueur en bouche), découverte du vignoble et de ses châteaux (possibilité de louer des vélos électriques). Food-trucks et restauration sur place. Rendez-vous à Loupiac, samedi 23 et dimanche 24 novembre.

Les arbres sont-ils intelligents ?

Ne ratez pas à Lormont une conférence organisée par l’Orchis des Collines et animée par l'association Terre des Arbres. Les arbres sont des êtres vivant à part entière; ils font parties des végétaux dit supérieurs dans la classification des plantes. Au travers des découvertes récentes ou plus anciennes, et des nombreux travaux de la science, dans les domaines de l'étude du vivant, les arbres nous livrent leurs secrets de fonctionnements. Mais, nous humain, quelles perceptions avons nous, de ce monde végétal qui nous entoure ? Dans le cadre de la Semaine de la Citoyenneté. Auditorium Paul Méry, Médiathèque du Bois fleuri à Lormont, samedi 23 novembre de 14h00 à 17h00. Tout public. Entrée libre.

Le festival du film d’histoire de Pessac

Le thème retenu pour cette 30ème édition du Festival international du film d'histoire de Pessac est « Amérique latine, terres de feu ", avec une quarantaine de rencontres et débats autour d’invités de renom, dont la présence de nombreux historiens et cinéastes. Une sélection de plus de 70 films qui vont concourir dans les catégories « fictions » et « documentaires ». Au cinéma Jean Eustache de Pessac jusqu’au 25 novembre.

Le petit plus du weekend : Envie de rire ? Alors ne ratez pas la pièce « Mariage et châtiment » de David Pharao, mise en scène par David Mira-Jover. Le pitch : Edouard ne sais pas qu’en faisant le mensonge que personne n’ose faire que sa vie va soudainement basculer ! Pris dans une spirale infernale, il va inexorablement s’enfoncer ! Rebondissements en chaîne, situations folles et dialogues savoureux, à voir sans tarder au théâtre des Salinières, 4 rue Buhan à Bordeaux jusqu’au 30 novembre 2019.