Les sorties incontournables de votre weekend en Gironde les 1, 2 et 3 novembre 2019

A ne pas rater ce weekend des 1, 2 et 3 novembre, du foot avec le derby de l’Atlantique, le festival d’humour de Caudéran, des visites du domaine de Certes à Audenge, Max Boublil à la Nouvelle Comédie Gallien, un spectacle pour enfants à Bègles, des vins argentins et le petit plus du weekend !

Gironde - France

Parmi les sorties incontournables de votre weekend, Bordeaux-Nantes au Matmut Atlantique, quatre jours dédiés à l’humour à Caudéran, une idée de balade en famille sur le Bassin d’Arcachon, Max Boublil à la Nouvelle Comédie Gallien, « Dans les jardins de Pépin » à Bègles et les derniers jours de l’exposition « Argentina, terres de contrastes » à la Cité du Vin ! On y va ?

Bordeaux-Nantes

12ème journée de L1 Conforama. Les Girondins de Bordeaux reçoivent le F.C. Nantes au Matmut Atlantique, dimanche 3 novembre à 15h00 ! Il y a eu, dans l’histoire de ce Derby de l’Atlantique, 116 matchs entre Nantes et Bordeaux, Dont 47 victoires bordelaises, 29 matchs nuls et 40 victoires nantaises.

Bordeaux-Nantes au Matmut, coup d'envoi à 15h00

Festival de l’humour à Bordeaux-Caudéran

Un festival organisé par La Drôle de Scène, au théâtre de la Pergola de Caudéran du jeudi 31 octobre au dimanche 3 novembre. Pour cette 4ème édition, cinq spectacles sont programmés : « Gavé Style » ! Jeudi 31 octobre à 20h30. Une nouvelle soirée Comedy club en ouverture du festival au cours de laquelle de nombreux humoristes vont se succéder sur scène pour vous faire découvrir leurs meilleurs sketchs ! « L’art du couple », vendredi 1 novembre à 20h30 ! Une comédie pétillante avec Alexandre Barbe et Ève Paradis. « La soupe au caillou », samedi 2 novembre à 15h00. Conte pour enfant de 3 à 9 ans. « Les filles amoureuses sont des psychopathes » ! Samedi 2 novembre à 20h30. Ève parle de la vie à 2, sans aucune mauvaise foi : elle aime son homme, elle l'a choisi exactement comme il est ... et veut absolument le changer !!! Avec Ève Paradis. Et « Evazio », dimanche 3 novembre à 15h00. Un spectacle qui casse les codes de la magie en alliant humour, digital, danse, mentalisme et grandes illusions.

L'Art du couple, vendredi 1 novembre à 20h30

/ Visitez le domaine de Certes et Graveyron à Audenge

Et si vous profitiez du weekend de la Toussaint pour redécouvrir en famille le Domaine de Certes et Graveyron à Audenge ? A mi-chemin entre Arcachon et la Pointe du Cap Ferret, le cœur du Bassin d’Arcachon fait son spectacle et se dévoile entre littoral, Delta de l’Eyre et forêt de pins maritimes. Le temps d’une journée, partez à la découverte de la faune et de la flore de cet ancien marais salant du 18ème siècle, devenu aujourd'hui une réserve classée espace naturel sensible, véritable paradis pour les oiseaux migrateurs. A noter que l'Office de tourisme cœur du Bassin propose des animations pour les enfants autour des petites bêtes de la plage et de la forêt, des initiations à la pêche et des démonstrations de gemmage (la récolte traditionnelle de la résine sur les pins maritimes). Sans oublier des dégustations de produits locaux, comme le succulent caviar de France et les huîtres des parcs de l’impératrice, élevées avec amour par Joël Dupuch l’ostréiculteur du film « Les Petits mouchoirs » !

Dans les jardins de Pépin

Du théâtre jeune public à Bègles à l’occasion des vacances de la Toussaint. L’ATN, l’Atelier des terres Neuves vous propose de découvrir jusqu’à dimanche « Dans les jardins de Pépin » ! Pépin, l'apprenti jardinier est désemparé mais son amie Violette compte bien trouver une solution. Avec l'aide des petites coccinelles, ils vont parcourir le verger, le potager et les bosquets à la recherche d'indices. En route pour le jardin... A voir à l’ATN à Bègles, jusqu’au 3 novembre. (A partir de 2 ans)

Max Boublil à la Nouvelle comédie Gallien

Après de nombreux rôles dans des séries télé, « Sous le Soleil », « Quai N°1 », « Navarro » ou bien encore « Scènes de ménage », Max Boublil se lance dans le stand-up en 2007 avant de participer à l’aventure de « La vérité si je mens, 3 » réalisé par Thomas Gilou et d’enchaîner les tournages. Le comédien qui fête ses 40 ans cette année, reprend enfin la route pour roder son nouveau spectacle et… éviter sa famille. Apres un mariage et deux enfants, c’est un tout nouveau monde qui s’ouvre à lui, fait de cris, de pleurs, de frustration et rarement de joie. Entre le monde que Max découvre, et celui qu’il craint de laisser à ses enfants, Max Boublil tente tout simplement de survivre ! Il vous attend à la Nouvelle Comédie Gallien de Bordeaux, vendredi 1 et samedi 2 novembre à 20h30.

Le comédien Max Boublil

Argentina, terres de contrastes

Cap sur l'Amérique du Sud ! Après avoir mis à l'honneur les vignobles de Géorgie et de la vallée du Douro, la Cité du Vin de Bordeaux présente le patrimoine viticole et gastronomique de l'Argentine, jusqu’au dimanche 17 novembre 2019. Six régions viticoles racontent leurs vins, leur gastronomie et leur culture. Venez ressentir les différences d’altitude, de paysages, de climats, de conditions géographiques, saisir les multiples combinaisons qui permettent à l’Argentine de proposer un éventail de vins et de saveurs infinis. Sans oublier la découverte du légendaire Malbec et du Torrontès, autre célèbre cépage autochtone argentin ! Une exposition produite par le Secrétariat d’État au tourisme d’Argentine avec l’Institut National de Promotion Touristique d’Argentine (INPROTUR).

Le petit plus du weekend : Dans le cadre du festival « Les vibrations urbaines », ne ratez pas à Pessac l’exposition « Beyond the skate » qui présente une sélection de planches provenant d’une importante collection privée. Des planches uniques décorées par des artistes urbains à la demande de grandes marques liées à la culture Street. Apparu dans les années 50, et développé par des surfeurs en manque de vagues, le skate a acquis ses lettres de noblesse en 2016 en devenant un sport olympique qui sera officiellement représenté à Tokyo en 2020 ! Avec les œuvres de Keith Haring, Shepard Fairey, Dave Kinsey, Ed Templeton, Futura2000, Todd James aka Reas, Dan Witz, Chris Johanson, Jeff Soto, Ryan McGinness, Mr André, Dalek, Fafi, Zevs, Miss Tic, Speedy Graphito. A voir à l’Artothèque de Pessac jusqu’à dimanche (2 bis, avenue Eugène et Marc Dulout).