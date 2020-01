Les sorties incontournables de votre weekend en Gironde les 1 et 2 février 2020

A ne pas rater ce weekend des 1 et 2 février 2020, le match de l'année Bordeaux-Marseille, les Pyrénées font le show à Bordeaux, Stephan Eicher en concert, du cirque à Bègles, « La voie de Johnny » à Arkéa Arena, Roch Voisine en acoustique au Pin Galant et et le petit plus du weekend !

Parmi les sorties incontournables de votre weekend : Le choc Bordeaux-OM au Matmut Atlantique, Les stations pyrénéennes N'Py à Darwin, Stephan Eicher au Femina, Un chapiteau en hiver à Bègles, Jean-Baptiste Guéguan en concert à Arkéa, Roch Voisine en concert au Pin galant, et l'ancien trader Fouad Reeves à la Drôle de Scène. On y va ?

Bordeaux-Marseille

Nouveau choc de Ligue 1, les Girondins de Bordeaux reçoivent le 2ème au classement : l'Olympique de Marseille ! Coup d’envoi dimanche février au stade Matmut Atlantique à 21h00, à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Gironde !

L'OM n'a pas gagné à Bordeaux depuis 1977 !

Les Pyrénées en Gironde !

Pour la 4ème année consécutive, une journée d'animation gratuite est proposée à Bordeaux par les stations pyrénéennes du groupe N'Py : Peyragudes, Piau, Grand Tourmalet, Pic du midi, Luz Ardiden, Cauterets, Gourette et la Pierre Saint Martin. Au programme : un boardercross, des jeux et des forfaits à gagner, des ateliers pour customiser sa combinaison de ski et lui donner un nouveau look, apprendre à farter ses ski ou son snow. Un marché de producteurs bio vous permettra de découvrir les produits pyrénéens de qualité. Et pas d'ambiance "montagne" réussie sans un bar d'altitude qui proposera des verres de vin chaud ! A Darwin de 12h à minuit, samedi 1 février 2020. A noter que l'association ActionFroid, qui vient en aide aux SDF, récupérera tout au long de la journée les vêtements chauds que le grand public apportera. Ils seront ensuite redistribués directement aux personnes dans le besoin. Venez nombreux !

Stephan Eicher au Femina de Bordeaux

Depuis plus de trente ans, Stephan Eicher expérimente et confronte son travail exigeant à la musique. Synthétique d'abord, avec son premier groupe « Grauzone » et sa techno-pop, au début des années 80 puis il tente l’expérience du rock, de la chanson, utilise des instruments plus classiques voire traditionnels qu’il associe à des sons et rythmes modernes pour proposer une discographie riche en tubes : Engelberg (1991), Carcassonne (1993), « L’Envolée » (2012). En 2019, Stephan Eicher est revenu avec un nouvel album « Homeless song ». Pour ces retrouvailles avec ses fans, Stephan Eicher s’est entouré d’un quatuor pour raconter une nouvelle histoire, centrée sur la musique, l'acoustique et les instruments classiques. Au Femina de Bordeaux, dimanche 2 février à 19h00.

Cirque : « Un chapiteau en hiver » à Bègles

Pour cette cinquième biennale circassienne, Un chapiteau en hiver, ce sont sept spectacles différents qui sont proposés à la fois au public de tout âge, mais aussi auprès de nombreux scolaires. Au programme ce weekend : le « Baltringue Cirque Plein d’Air », samedi 1 février à 19 heures suivi d’un bal pour les enfants. Une master class « cirque acrobatique » avec Alexander Del Perugia et Ling Xia (samedi 1 Février et dimanche 2 février) et le « Cirque en duo », parent-enfant (dimanche 2 février de 10h30 à midi). A l’Esplanade des Terres Neuves (sous chapiteau) à Bègles et jusqu’au 8 février 2020.

Cirque à Bègles jusqu'au 8 février - Mairie de Bègles

Journée Mondiale des zones humides

Dimanche 2 février 2020 se déroule la Journée Mondiale des zones humides ! L'occasion de partir en ballade avec une paire de jumelles pour observer les pics épeiche, cigognes, hérons cendrés, spatules, oies et canards, goélands marins ou milans noirs qui séjournent dans les marais de Gironde. Plusieurs sites vous ouvrent leurs portes ce weekend comme le Parc ornithologique du Teich sur le Bassin d'Arcachon, Terres d'oiseaux à Braud-et-Saint-Louis sur l'Estuaire.

Jean-Baptiste Guégan en concert à Arkéa Arena

Dans cette tournée qui triomphe partout, le phénomène vocal Jean-Baptiste Guégan se dirige sur « La voie de Johnny » (habile jeu de mots) et enchaîne les concerts-performances dans les Zéniths de France. Révélé par l’émission « Incroyable talent » et acclamé par le public, Jean-Baptiste a commencé sa carrière il y a pourtant bien longtemps dans les petites salles de sa Bretagne natale, avant de marcher dans les traces du taulier du rock français disparu en 2017. Quelque chose en lui de Johnny.... Spectacle hommage et performance vocale à Arkéa Arena, samedi 1 février 2020 à 20h30.

Tremplin des deux rives 2020

La 8ème édition du Tremplin des deux rives entre dans sa phase finale avec les derniers concerts de sélection, samedi salle Quintin Loucheur à Bordeaux avec sur scène : « One, Two, Freaks », « Kamy », « Som Else », « Le Squad » et « U.Sine ». Chaque année le Tremplin a pour vocation la valorisation des talents musicaux sur le territoire bordelais. L’occasion pour les jeunes artistes de défendre leur projet sur scène devant un public et un jury de professionnel. La grande finale aura lieu à la Rock School Barbey samedi 8 février.

Roch Voisine en concert au Pin Galant

Pour la première fois, le chanteur Roch Voisine remonte sur scène et revisite en version acoustique ses plus grandes chansons à la manière de la célèbre émission « Unplugged », diffusée sur MTV. Trente ans de tubes d’« Hélène » à « Tout me ramène à toi » au Pin Galant de Mérignac, samedi 1 février à 20h30 ! Seul sur le sable, les pieds dans l’eau…

Le petit plus du weekend : Pendant près de 15 ans, Fouad Reeves a été trader, ces cadors de la Bourse que l’on appelle aussi des vendeurs, des courtiers, ou plus communément, des bâtards. Mais petit il n'avait qu'un rêve : devenir comédien. Dans « Goodbye Wall Street », Fouad Reeves nous livre un seul en scène authentique aux anecdotes hilarantes, dans lequel il vous raconte son passage de banquier sans intérêt à comédien plein d’agios. Si vous aimez les spectacles au texte ciselé, porté par une interprétation époustouflante, à la fois drôle et touchante, assurément « Goodbye Wall Street » de Fouad Reeves est fait pour vous. A la Drôle de scène à Bordeaux, vendredi 31 janvier et samedi 1 février à 20h30 !